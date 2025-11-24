亞太自由婦女協會拜會蕭美琴 吳欣岱：民主需持續捍衛互相支持

亞太自由婦女協會進入總統府拜會副總統蕭美琴。（吳欣岱提供）

台灣基進秘書長、亞太自由婦女協會理事吳欣岱今日隨團拜會副總統蕭美琴，報告協會近年推動成果並交流台灣面臨的民主挑戰。會中蕭美琴關心她「還在當醫生吧？」並回以「辛苦啦」，令她直呼溫暖。吳欣岱強調，蕭美琴的經歷正提醒大家民主不是百花齊放就會自然存在，而是需要持續捍衛、需要與民主同盟互相支持的。

吳欣岱透露，她今天以協會理事的身分，和亞太自由婦女協會一起進入總統府，拜會副總統蕭美琴，向她報告協會這些年推動的努力，也分享我們對台灣目前所面臨挑戰的觀察與建議。

請繼續往下閱讀...

會中，蕭美琴詢問她：「你現在還在當醫生對不對？」吳欣岱表示，她點點頭，蕭美琴則回一句「辛苦啦！」那一瞬間，其實很暖。

吳欣岱說，很感謝蕭美琴副總統長期以來對台灣民主的付出。她的經歷正提醒我們：「民主不是百花齊放就會自然存在，而是需要持續捍衛、需要與民主同盟互相支持的。」

吳欣岱提及，前陣子的IPAC事件，就是一個清楚的例子。台灣在對中議題上，不只是面對外部威脅，同時也必須提防內部的破壞、假訊息與刻意製造的分化。而最好的防禦方式，其實很樸實，面對面互動、更多對話、更多信任。

吳欣岱強調，未來，她也會繼續在每一個角色中，不論是醫師、理事、家長，還是公眾參與者，為守護台灣盡一份力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法