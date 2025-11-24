古亭消防隊大樓都更暫駐基隆路12年 尖峰時段出勤恐動彈不得

台北市消防局第一大隊古亭分隊2013年因都更搬遷至基隆路現址（見圖），臨時駐地一待12年。（王欣儀提供）

公館圓環拆除改成正交路口後，塞車問題連帶掀起對基隆路高架橋下消防分隊動線的關注。台北市消防局第一大隊古亭分隊2013年因都更，從羅斯福路、杭州南路搬遷至基隆路的臨時駐地，一待就是12年，原址新大樓至今仍不見蹤影。市議員王欣儀批評，基隆路尖峰時段車流卡住消防車和救護車動線，拖延救災，民眾更抱怨消防進出干擾行車順暢，然而市府卻拿不出改善方案；消防局回應，將盡快改善，請交通局協助優化號誌、出勤動線及時間。

王欣儀表示，古亭分隊出口緊貼基隆路幹道，通勤尖峰時刻車流量龐大，停等紅燈時常會變成大型停車場，回堵至消防分隊門口，消防車及救護車出不去，嚴重影響大安、文山、中正區救援時間，其他受困車陣中的用路人，想讓也無處可讓，只能等待綠燈亮起盡快開走。

王欣儀指出，消防人員12年來暴露在噪音、廢氣落塵、潮濕悶熱、陰暗和橋面震動的惡劣環境，非常血汗，團隊現場勘察發現，辦公空間使用的是家用空氣清淨機，2021年購買，預計要用14年才能報廢，如今才4年就已滿布灰塵，可見效能不足，恐致呼吸道負擔、慢性疲勞與心理壓力。

她也提到，古亭分隊原址民辦都更案要蓋鋼骨結構建物，消防分隊12年前就搬家，但新大樓去年底才取得建照，今年8月開工，預計2035年完工，竟然要蓋10年，很不合理，要求消防局主動掌握工期，定期檢視進度，協請都更處、建管處協助，避免工程延宕。

消防局長莫懷祖回應，針對設置消防出勤優先時相，將與交通局討論調整號誌週期，也會優化出勤動線，盡快改善空氣濾淨和除溼設備，進一步評估妥適做法，加裝隔音設備和氣密窗，並於維持施工品質的前提下，縮短工期盡早完工。

消防局說明，古亭分隊原駐地為1935年興建，建物老舊狹小，2010年配合都更需求及市府政策辦理搬遷，2019年歷經都更實施者變更，去年11月取得建照執照、今年4月取得拆除執照，8月開工申報核准。基地面積2003.36平方公尺，新大樓規劃1幢3棟設計，預計興建地上25層（原）及地下5層的鋼骨鋼筋混凝土建物；該案目前正在辦理變更事業計畫，樓層數從25層降為24層。

都更處補充，此案原實施者富享建設2012年報核事業計畫，審議過程更換實施者為全陽建設，市府2021年核定。全陽建設2022年報核權利變換計畫，市府2023年核定在案。建照是依工程規模核可一定的施工期限，但不等同於建商施工時間，通常都會比建照上面核定的時間更短一點。

