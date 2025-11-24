共享價值不能因經貿犧牲 巴拉圭外交部次長：與台灣在一起才是正道！

外交部長林佳龍（右）接見巴拉圭外交部政務次長貝爾敦（左）。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（24）日上午接見首度訪台的巴拉圭外交部政務次長貝爾敦（Víctor Alfredo Verdún Bitar）。貝爾敦表示，台巴兩國共享的自由、民主與人權等價值，不能因為經貿利益而受犧牲，巴國願向世界證明與台灣在一起才是正道，並持續支持台灣參與國際社會。

外交部說明，訪團成員除貝爾敦之外，還有巴拉圭外交部雙邊政策司長馬丁內斯（Raúl Mariano Martínez Villalba）及新聞顧問事務司長葛梅斯（Osmar Gómez Román）。

林佳龍表示，歡迎貝爾敦率團首次訪台，並對於巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）及巴國政府在公開場合及國際場域超過50次發言支持台巴邦誼及台灣參與國際組織，代表我國政府及人民再次表示感謝。

林佳龍指出，總統賴清德十分重視台巴兩國合作成果，並指示外交部持續在「榮邦 計畫」架構下，與巴拉圭政府共同推動智慧醫療、新能源與碳權合作及智慧新農業等領域的合作計畫，並且擴大雙方經貿投資合作，讓台巴模式成為國際合作交流的典範。

貝爾敦表示，感謝台灣長期在科技發展、人才培育及公衛醫療等方面的協助，並強調貝尼亞總統堅定支持台巴邦誼，兩國共享自由、民主與人權等價值，也不能因為經貿利益而受到犧牲；巴國願向世界證明與台灣在一起才是正道，並將持續與理念相近國家共同支持台灣參與國際社會。

另外，常務次長葛葆萱今日中午也代表林佳龍款宴訪團一行，並於席間表示，巴拉圭具備良好投資環境，同時也具備進入區域市場門戶的優勢，我國政府正研議適當政策以鼓勵企業赴巴國投資，期盼在兩國既有良好的合作基礎上開創經貿利基，為雙方企業及人民共謀福祉。

貝爾敦在午宴時表示，對巴拉圭牛肉及豬肉在台灣市場受到歡迎表示欣慰，並重申巴拉圭對台灣國際參與的堅定支持，且和與會人士就雙邊經貿、農業、醫療及科技等議題廣泛交換意見。

