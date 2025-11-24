為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    監院赴國防部巡察座談 顧立雄：對國軍整體戰力提升助益甚多

    2025/11/24 20:55 記者黃靖媗／台北報導
    監察院24日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」，國防部長顧立雄表示，感謝監察委員長期關切國防施政，並實地巡察三軍部隊。（國防部提供）

    監察院24日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」，國防部長顧立雄表示，感謝監察委員長期關切國防施政，並實地巡察三軍部隊。（國防部提供）

    監察院今（24）日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」，國防部長顧立雄表示，感謝監察委員長期關切國防施政，並實地巡察三軍部隊，瞭解國軍建軍備戰及國防施政成效，對於國軍整體戰力的提升與推動國防事務，助益甚多。

    監察院外交及國防委員會召集人林文程、司法及獄政委員會召集人高涌誠，以及賴鼎銘、王美玉、葉宜津、范巽綠、蔡崇義、蕭自佑、鴻義章、賴振昌、林郁容、田秋堇、紀惠容、葉大華、施錦芳、張菊芳、王幼玲、王麗珍、林盛豐等委員一行，上午至博愛營區座談；會中透過專題簡報，使監委瞭解國防施政工作執行現況，也針對相關議題，聽取委員建言，進行研討。

    顧立雄表示，感謝監察委員們撥冗至國防部提供寶貴建言，並強調，中共近年不斷加大對我灰色地帶襲擾，台海局勢持續升溫，其中，包括大規模軍演以及閱兵展示的軍事裝備與武器等，都對區域和平穩定形成嚴峻挑戰。

    顧立雄指出，國軍今年的「漢光41號演習」，已將貼近實戰軍事思維，轉化為具體行動，展現在國人面前；特別是俄烏戰爭後，包括無人機運用、強化防衛韌性等，都成為我國建構不對稱作戰國防戰力重要的一環，國軍會持續精進，積極推動國防現代化，強化國軍戰力。

    林文程則指出，監察委員長期關注國防事務，此次特別辦理聯合巡察座談，多位委員也充分參與，與國軍高階幹部進行意見交流，展現對國防議題的高度重視，總統賴清德上任後，將國防視為重要施政重點之一，期盼透過此次的簡報與意見交流，提升國防施政成效，增進國人對國軍的信心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播