監院赴國防部巡察座談 顧立雄：對國軍整體戰力提升助益甚多

監察院24日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」，國防部長顧立雄表示，感謝監察委員長期關切國防施政，並實地巡察三軍部隊。（國防部提供）

監察院今（24）日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」，國防部長顧立雄表示，感謝監察委員長期關切國防施政，並實地巡察三軍部隊，瞭解國軍建軍備戰及國防施政成效，對於國軍整體戰力的提升與推動國防事務，助益甚多。

監察院外交及國防委員會召集人林文程、司法及獄政委員會召集人高涌誠，以及賴鼎銘、王美玉、葉宜津、范巽綠、蔡崇義、蕭自佑、鴻義章、賴振昌、林郁容、田秋堇、紀惠容、葉大華、施錦芳、張菊芳、王幼玲、王麗珍、林盛豐等委員一行，上午至博愛營區座談；會中透過專題簡報，使監委瞭解國防施政工作執行現況，也針對相關議題，聽取委員建言，進行研討。

請繼續往下閱讀...

顧立雄表示，感謝監察委員們撥冗至國防部提供寶貴建言，並強調，中共近年不斷加大對我灰色地帶襲擾，台海局勢持續升溫，其中，包括大規模軍演以及閱兵展示的軍事裝備與武器等，都對區域和平穩定形成嚴峻挑戰。

顧立雄指出，國軍今年的「漢光41號演習」，已將貼近實戰軍事思維，轉化為具體行動，展現在國人面前；特別是俄烏戰爭後，包括無人機運用、強化防衛韌性等，都成為我國建構不對稱作戰國防戰力重要的一環，國軍會持續精進，積極推動國防現代化，強化國軍戰力。

林文程則指出，監察委員長期關注國防事務，此次特別辦理聯合巡察座談，多位委員也充分參與，與國軍高階幹部進行意見交流，展現對國防議題的高度重視，總統賴清德上任後，將國防視為重要施政重點之一，期盼透過此次的簡報與意見交流，提升國防施政成效，增進國人對國軍的信心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法