美國26州與關島在台設辦事處 林佳龍親自出席ASOA酒會喊「台美關係只是剛開始」

我國與美國各州層級的互動日趨緊密頻繁，外交部長林佳龍今（24）日特別親自出席外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）舉辦的感恩之夜酒會，彰顯重視。林佳龍表示，很高興看到美國26州及關島在台設立辦事處，相信台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊，期待台美關係蓬勃發展。

外交部與ASOA今日舉辦感恩之夜酒會，外交部長林佳龍、美國在台協會副處長梁凱雯致詞。

林佳龍致詞表示，他自去年上任後就發現有像ASOA這麼好的組織，就要求外交部同仁，有重要活動就要邀請ASOA參加；他很高興看到26州及關島在台灣設立辦事處，其中逾半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台美關係在投資貿易等方面快速提升。

林佳龍說，他今年接待許多由州長、總督率領的訪台團，美國各州州長、州政府議會各級代表訪問台灣，我國也組織美國投資高峰會、農訪團訪美，展現台美深厚友誼。

林佳龍指出，去年美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第7大貿易夥伴，台灣對美投資金額超過台灣整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象，近年台美經貿互動也越來越多元，例如「美國館」暌違7年，今年再次於台北國際旅展盛大展出，更贏得今年旅展的最佳人氣獎，相信台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊，期待台美關係在AIT推動下蓬勃發展，也開心看到州層次更緊密的結合。

梁凱雯致詞指出，2025年是美台商貿關係極為亮眼的一年，美國企業在台投資金額逾1000億美元，有超過20州代表團來台尋求商機與投資機會，近期還有新的州政府辦事處加入ASOA，這就是ASOA成效最好的證明。

梁凱雯指出，台灣消費者對美國牛肉、家禽、乳製品、農產品等產品持續保有強烈信心，ASOA在強化台美農業互動關係中扮演重要角色，台灣已是美國第8大農業出口市場

梁凱雯提及，「投資美國委員會」（Invest USA Committee）正是由AIT與ASOA、及同業公會共同成立，該委員會匯聚專家與資源，以幫助台灣企業評估赴美投資機會，AIT也全力支持台灣赴美設立科學園區，期待再次於投資美國委員會合作，持續推進台美貿易投資合作，共促繁榮。

