歸鄉無期！台男客死中國兒拒領 張雪如：兩岸應建置大體領回機制

台男客死異鄉，親屬卻不願領回，快樂天堂基金會董事長張雪如無奈表示，第一次遇到家屬不願領屍的個案。（記者陳冠備攝）

57歲宋姓男子日前在中國廈門猝逝，因兒子以「失聯23年」為由拒絕認領或簽署委託書，遺體至今已冰存廈門殯儀館17天。長期協助海外身故台人返鄉的「快樂天堂基金會」接獲通報後介入協助，董事長張雪如無奈表示，20多年第一次遇到家屬不願領屍的個案。她也透露，中國多地都有類似「被遺忘的台灣人」。

張雪如指出，宋男11月8日失聯，14日被友人發現死在租屋處，遺體已流出屍水，隨即被移往廈門殯儀館。友人聯繫基金會協助處理後事，基金會隨即聯繫宋男前妻及兒子，但雙方皆表示不願前往認屍，也拒絕簽署代領遺體的委託書。

請繼續往下閱讀...

張雪如強調，根據中國法規，台灣人領取遺體，必須由直系血親或唯一繼承人親自到場，或簽署委託書。由於宋男在中國是有名有姓、有身分的人，不能被列入無名屍強制處理，因此一旦直系親屬拒絕，遺體就會被無限期冰存。

「第一次遇到家屬不願領屍」，張雪如說，只盼對方能寫下一紙委託書，讓亡者早日魂歸故土。她也呼籲宋男兒子，即便這輩子與父親之間有再大的怨恨，終究是生你的父親，雖然沒有扶養你長大，還是要有圓滿的落幕，「人死為大，不要有一天老了才來遺憾錯過。」

張雪如指出，台灣民眾在中國去世，當地政府並不會主動通報在台家屬，除非家屬主動詢問，目前在廈門、深圳等中國各地，都有類似因無人認領而被冰存多時的台灣人，成為制度下的亡魂。

她呼籲政府正視問題，應儘快針對此類事件制定兩岸「快速通報、主動聯繫與協助大體領回」的機制，以彌補兩岸關係下法律程序的空白，早日讓這些客死異鄉的同胞能落葉歸根。

相關新聞請見︰

股票賺上千萬、對友人慷慨 台男孤死異鄉無人認領

台灣籍57歲宋姓男子赴中炒股致富，獨居中國廈門等地23年，日前被發現猝死租屋處。（張雪如提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法