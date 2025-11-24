為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    歸鄉無期！台男客死中國兒拒領 張雪如：兩岸應建置大體領回機制

    2025/11/24 21:02 記者陳冠備／彰化報導
    台男客死異鄉，親屬卻不願領回，快樂天堂基金會董事長張雪如無奈表示，第一次遇到家屬不願領屍的個案。（記者陳冠備攝）

    台男客死異鄉，親屬卻不願領回，快樂天堂基金會董事長張雪如無奈表示，第一次遇到家屬不願領屍的個案。（記者陳冠備攝）

    57歲宋姓男子日前在中國廈門猝逝，因兒子以「失聯23年」為由拒絕認領或簽署委託書，遺體至今已冰存廈門殯儀館17天。長期協助海外身故台人返鄉的「快樂天堂基金會」接獲通報後介入協助，董事長張雪如無奈表示，20多年第一次遇到家屬不願領屍的個案。她也透露，中國多地都有類似「被遺忘的台灣人」。

    張雪如指出，宋男11月8日失聯，14日被友人發現死在租屋處，遺體已流出屍水，隨即被移往廈門殯儀館。友人聯繫基金會協助處理後事，基金會隨即聯繫宋男前妻及兒子，但雙方皆表示不願前往認屍，也拒絕簽署代領遺體的委託書。

    張雪如強調，根據中國法規，台灣人領取遺體，必須由直系血親或唯一繼承人親自到場，或簽署委託書。由於宋男在中國是有名有姓、有身分的人，不能被列入無名屍強制處理，因此一旦直系親屬拒絕，遺體就會被無限期冰存。

    「第一次遇到家屬不願領屍」，張雪如說，只盼對方能寫下一紙委託書，讓亡者早日魂歸故土。她也呼籲宋男兒子，即便這輩子與父親之間有再大的怨恨，終究是生你的父親，雖然沒有扶養你長大，還是要有圓滿的落幕，「人死為大，不要有一天老了才來遺憾錯過。」

    張雪如指出，台灣民眾在中國去世，當地政府並不會主動通報在台家屬，除非家屬主動詢問，目前在廈門、深圳等中國各地，都有類似因無人認領而被冰存多時的台灣人，成為制度下的亡魂。

    她呼籲政府正視問題，應儘快針對此類事件制定兩岸「快速通報、主動聯繫與協助大體領回」的機制，以彌補兩岸關係下法律程序的空白，早日讓這些客死異鄉的同胞能落葉歸根。

    相關新聞請見︰

    股票賺上千萬、對友人慷慨 台男孤死異鄉無人認領

    台灣籍57歲宋姓男子赴中炒股致富，獨居中國廈門等地23年，日前被發現猝死租屋處。（張雪如提供）

    台灣籍57歲宋姓男子赴中炒股致富，獨居中國廈門等地23年，日前被發現猝死租屋處。（張雪如提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播