「勿拜共諜」被鄭麗文罵搞鬥爭 吳崢拿「狗屎」回擊：跳出來的心裡有鬼！

民進黨發言人吳崢質疑國民黨主席鄭麗文，為什麼不要拜共諜變成政黨鬥爭？難道有政黨主張應該要拜共諜嗎？（擷取自民進黨YouTube）

賴清德總統日前紀念英勇殉國的黃百韜將軍時呼籲「不該紀念共諜」，卻被國民黨主席鄭麗文批評不該消費國家英雄作為政黨鬥爭。民進黨發言人吳崢對此大喊不可思議，為什麼不要拜共諜變成政黨鬥爭？「好奇怪喔！難道有政黨主張應該要拜共諜嗎？」吳崢並以「誰踩到狗屎？」舉例指出，國民黨會跳出來罵，不是心虛就是心裡有鬼，跟中國一個樣，心靈很脆弱。

吳崢今天在民進黨《午青LIVE》直播指出，賴總統說我們應該紀念為國家犧牲奉獻的先烈，而不是共諜，這話有什麼問題嗎？結果真不可思議，賴總統通篇沒提到鄭麗文，鄭卻跳出來說「不要消費國家英雄、政黨鬥爭」，為什麼不要拜共諜變成政黨鬥爭？「好奇怪喔！難道有政黨主張應該要拜共諜嗎？」

請繼續往下閱讀...

吳崢說，意見不一樣才叫鬥爭，「如果我說多喝水有益身體健康，有人跳出來說不要搞鬥爭，那表示他不贊成，如果我們都贊成多喝水，哪有什麼鬥爭？」國民黨現在不是心虛就是心裡有鬼，講一件大家都覺得沒問題、普世的道理，怎麼會有人覺得被罵到？那就表示心裡真的有鬼。

吳崢笑說，如果他懷疑攝影棚臭臭的，說是不是有人踩到狗屎？結果攝影師跳起來罵他搞鬥爭，那大家一定覺得八成是攝影師踩到狗屎，同理可證，只是講個基本道理，就有人跳出來氣噗噗說「搞鬥爭」、覺得被罵到，代表她也知道自己是拜共諜的人。

吳崢表示，現在的國民黨真的很奇怪，跟中國一個樣，怎樣都不高興、動不動就罵「搞台獨」，之前裴洛西來台就被國台辦說「以美謀獨」，台灣對美軍購就被說「以武謀獨」，連我們自己漢光演習都被說「備戰謀獨」，外交部長林佳龍出訪又被講「竄訪謀獨」。

吳崢接著說，最近連賴清德總統吃日本干貝壽司，中國外交部都要嗆「民進黨當局搞台獨不可能成功」，奇怪，吃壽司都台獨？做什麼事他們都覺得你哪裡不對，表示他們心靈很脆弱，國民黨也一樣。他挖苦說，大家可以試試看到國民黨中央黨部喊「反對拜共諜」，搞不好國民黨會下來驅趕「不要來罵人」，奇怪的是，反對拜共諜變成罵人，到底是誰有問題？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法