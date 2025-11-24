為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    安全指引手冊普發有其必要 管碧玲：不能再繼續落後下去了

    2025/11/24 20:12 記者陸運鋒／台北報導
    海洋委員會主委管碧玲在三年前擔任立委時就以「台灣民防體系未與現代戰爭接軌 應與時俱進儘速改革」提出質詢。（記者陸運鋒翻攝）

    海洋委員會主委管碧玲在三年前擔任立委時就以「台灣民防體系未與現代戰爭接軌 應與時俱進儘速改革」提出質詢。（記者陸運鋒翻攝）

    新版《台灣全民安全指引》即起全面普發，海洋委員會主委管碧玲今在臉書表示，早在3年前擔任立委時就以「台灣民防體系未與現代戰爭接軌 應與時俱進儘速改革」提出質詢，開始推動要有台灣的民防手冊，並且改革強化國家民防體系，她強調，「我們不能再繼續落後下去了。」

    管碧玲指出，2022年10月26日，就在立法院內政委員會質詢警政署長黃明昭，非常深入的檢視國家民防體系、法令、人力與執行。她當時特別以瑞典民防手冊《當戰爭來臨時》為例，強調該手冊專章教導國民假資訊識別，以此提醒內政部相關單位，全民民防應與時俱進。

    管碧玲說，當時版本的瑞典民防手冊是2018年出版，2022年2月發生俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，大家以為因為戰爭（烏克蘭戰爭），資訊戰、無人機等新型態戰爭議題才成為全球矚目焦點，其實不然。瑞典2018年的民防手冊就細細膩膩的教導全民應戰假訊息，教會人民打資訊戰了。

    去年底瑞典更新版本，大幅修訂、擴充手冊內容，印製520萬份紙本發放。瑞典人口約1000萬，紙本印製超過人口半數，台灣2330餘萬，「小橘書」印1100萬不到人口半數。

    管碧玲強調，不只瑞典，捷克、法國、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞都是每家每戶發放全民安全手冊。批評《全民國防手冊》普發是浪費公帑，是製造恐慌、是形同宣戰，都是忽視國際現實，不了解現代社會戰爭與災害的本質，缺乏現代化戰爭的觀念。

    管碧玲說，有現代化戰爭觀念的人，就會同意她曾經說過的一段話，「我們正面對一場沒有看到傳統武器的戰爭」。這場戰爭沒有開火，但天天在打仗。軍機、軍艦、海警船、漁船、科研船、抖音、斗內、間諜滲透吸收、假訊息——這些都是敵人手上的武器。「它們不只在消耗我們的國軍與海巡，更在瓦解我們的社會信任、吞蝕我們的團結意志。」

    管碧玲指出，從金門、馬祖，到澎湖、東沙，中國一步步地試探台灣的底線。從24海到12海浬，他們軟土深掘，步步進逼。如今，敵人不只在門口，甚至已經常常闖進屋內。

    她表示，很多人說，這還不算戰爭。但她告訴大家：這就是現代的侵略。只是你看不到傳統的火力與彈痕，看到的，是認知作戰與灰色地帶的侵擾。「我們活在『看不見武器的戰爭威脅』之中，全民國防有其必要。」

    管碧玲回顧2022年質詢以後，多次和相關官員建議要規劃民防手冊，影片中提到瑞典民防手冊部分，當時我的結論是「台灣還很落後喔！」。因此，「我們不能再繼續落後下去了。」

