美國會建議助菲升級軍事基地 林佳龍：會研究強化台日菲安全關係

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，並以「外國軍事銷售制」（FMS）方式資助日本西南諸島。外交部長林佳龍今（24）日受訪表示，會參考相關建議研究如何強化台灣與菲律賓、日本在安全上的關係。

林佳龍今出席外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）舉辦的感恩之夜酒會並致詞。針對外交部次長吳志中上午於立法院說到，有收到USCC相關政策建議，林佳龍會後受訪說，美中經濟暨安全檢討委員會是很有權威的組織，外交部會將他們所做的智庫調查報告與建議做為參考。

林佳龍進一步表示，台美合作當然會擴及周邊國家，如何加強台灣與菲律賓、日本在安全上的關係，是外交部未來推動重點，會參考USCC相關建議進行研究。

針對日本希望於距離台灣相近的與那國島部署飛彈，台日是否有機會簽訂正式軍事同盟，林佳龍說，目前沒有這樣的制度性安排，不過台灣與美國及第一島鏈周邊國家的交流合作非常頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。

林佳龍指出，我國與日本之間有宮古海峽、與菲律賓之間有巴士海峽，只要機艦在台灣周遭，也都會影響鄰近國家，因此在這方面，第一島鏈可以說是同一個戰區。

林佳龍強調，美國與日本、南韓、菲律賓、澳洲、紐西蘭都有安全條約，與台灣也有「台灣關係法」，會產生未來第一島鏈上大家各自要扮演的角色，除了台美雙邊關係之外，要如何透過美國鏈結第一島鏈周邊國家、以加強我國民主韌性，也是台灣樂見的發展。

