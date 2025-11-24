為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法修法 蘇巧慧反嗆劉和然：2次黨意凌駕民意是國民黨

    2025/11/24 19:06 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然呼籲民進黨立委蘇巧慧，在財劃法修法時勿讓民進黨黨意高於新北市民權益，蘇巧慧反嗆，「兩次財劃法都讓黨意凌駕民意的就是國民黨」。（蘇巧慧辦公室提供）

    新北市副市長劉和然呼籲民進黨立委蘇巧慧，在財劃法修法時勿讓民進黨黨意高於新北市民權益，蘇巧慧反嗆，「兩次財劃法都讓黨意凌駕民意的就是國民黨」。（蘇巧慧辦公室提供）

    行政院版本的財政收支劃分法修正草案將送立法院審議，新北市副市長劉和然今天呼籲，將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，未來在立法院表決時，勿讓民進黨的黨意高過新北市民的權益。對此，蘇巧慧反嗆，「兩次財劃法都讓黨意凌駕民意的就是國民黨」。

    蘇巧慧表示，國民黨立委傅崐萁版本的第一次修法，把新北市的人均預算修成全國最低，台北和花蓮大幅增加，連新北財政局長都說「看了會吐血」，不只對新北市400萬人不公，連分配公式都出包，導致345億元無法分配；第二次修法更迫使中央政府必須違法舉債，完全沒有顧慮區域發展平衡和政府財政發展

    蘇巧慧說，現在行政院提出版本將送到立法院，希望在野黨能夠坐下來好好討論，讓行政機關、地方政府表達意見，兼顧地方財政挹注，也讓中央能夠持續推動重大建設和政策。

    相關新聞請見︰

    財劃法修法藍綠攻防 劉和然：呼籲綠委蘇巧慧勿讓黨意高過新北市民權益

