周子瑜、范冰冰涉台遭抵制 林志潔：在中國不效忠就沒工作

台灣女兒周子瑜16歲時，因揮舞台灣國旗，被舉報違反中共反分裂法，最後被逼含淚發聲明道歉。（翻攝自周子瑜IG）

台灣女兒周子瑜16歲時，因揮舞台灣國旗，被舉報違反中共反分裂法，最後被逼含淚發聲明道歉；中國藝人范冰冰則因得到金馬獎影后，以電話和發文表達感謝，但文章都被噤聲。陽明交大法律學者林志潔認為，在中共極權統治下，沒有所謂政治歸政治、文化歸文化，尤其2021年中國制定演出行業演藝人員管理辦法，如果被認為不符合德藝雙馨，被歸為劣跡藝人，不但要接受批判教育、取消參與行業相關評比、表彰、獎勵、資助等資格，還會遭到各行業聯合抵制；藝人在中國要生存及工作，就需附和中國，值得台灣藝人深思。

林志潔說，中共所做的聯合抵制包括所有電視影音機構不得邀請、組織或為所謂劣跡藝人提供便利，其他行業組織也要協同實施抵制，時間少則1年，最長可永久禁演，所有代言也都會取消。而受聯合抵制的藝人，若想復出，須在抵制期滿前向道德建設委員會提出申請，委員會進行綜合評議結果符合條件者，才能復出。簡單講，在中國吃演藝這口飯，必須效忠中共，必須附和中共，立場與中共不同調，就會沒有工作，這是民主台灣難以想像的。

林志潔表示，誰沒有唱過國歌、國旗歌？誰沒有揮舞過國旗？身為役男，難道沒有服過兵役？這些都可能違反反分裂法，願台灣的演藝人員充分理解，並想清楚代價。

周子瑜回台開演唱會 范冰冰獲金馬獎卻遭中國抵制，陽明交大法律學者林志潔說，在中國，藝人得附和中國，請台灣藝人要想清楚。（取自林志潔臉書）

