北社、日本產經文教訪問團交流 重申「台灣有事、日本有事」

台灣北社於22日與由日本東京都狛江市議會辻村上議員率領、共10名企業產經文教代表組成的「日本產經文教訪問團」進行交流會談。（台灣北社提供）

台灣北社於22日與由日本東京都狛江市議會辻村上議員率領、共10名企業產經文教代表組成的「日本產經文教訪問團」進行交流會談。雙方針對台日民間民防教育合作機制、建立長期的民主韌性交流平台、強化台日共同史觀、價值觀的教育對話、促進台日產業、文化及青年交流以鞏固安全夥伴關係等議題達成多項合作共識。

台灣北社社長羅浚晅在會中指出，當前亞太情勢因中國威權擴張、認知作戰與區域軍事壓力而快速變化，台日兩國基於共享的民主價值、自由理念與生活方式，自然形成「共同命運體」。日本首相高市早苗在國會清楚指出，「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」，將台海衝突直接納入日本安全體系的核心環節；精準揭示了區域現實：只要中國企圖以武力改變現狀，台日美自然被迫採取因應。

羅浚晅表示，台灣北社長期主張強化「台灣之盾」全民民防教育，並認為台日應以四大面向深化合作，一、共同抵禦威權滲透、假訊息與認知戰的跨國協作；二、深化民主價值與國家認同教育，抵抗中國史觀扭曲；三、國家安全與產業經濟的連動性（沒有國防，就沒有產業）；四、台日雙方民間力量在民防、教育、文化交流上的制度化合作。

羅浚晅強調，台灣在民主化後形成堅定的公民社會，而日本地方議員與產經界的加入，將使台日民間安全合作更全面、更實質。

日本自民黨議員辻村上也說，日本在面對中國威脅時，越來越重視「國民保護（民防）教育」的重要性，也希望透過與台灣北社的交流，理解台灣社會如何在民間自主建立防衛意識、抵禦外來威脅，作為日本政策調整與地方施政的重要參考。

辻村上強調，未來來日本地方議會、企業界、教育界都會期待能與台灣北社建立深度合作的平台，從民防教育、區域安全、文化交流到青年互動都具有高度發展潛力。

羅浚晅重申，台日關係正處於歷史上最緊密的時刻，民間社會必須比政府更早走到前面，建立信任、深化合作，才能在國際局勢快速變化的環境中共同守護民主與和平。

