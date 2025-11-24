「鄭麗文親共急統 蔣萬安不敢吭聲」 洪健益掛「投給蔣就是投給鄭」看板

民進黨台北市議員洪健益近日在街頭掛起「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板。（擷取自洪健益臉書）

國民黨主席鄭麗文上任後，在兩岸議題上屢引起爭議，民進黨台北市議員洪健益近日在街頭掛起「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，他表示，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰。國民黨議員柳采葳反擊說，民進黨「共諜門戶大開」。

洪健益表示，鄭麗文上任國民黨主席後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。從中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》、王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文就立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

洪健益說，近日他在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，「這不是挑釁」，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接。中國統戰逼近台北，身為台北市議員不能視而不見；最讓人憂心的是，面對這些議題，台北市長蔣萬安卻保持絕對低調，「雙城論壇」是統戰平台，蔣萬安不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

「沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許」洪健益表示，他受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰。

柳采葳反譏說，投給洪健益就是投給一個「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨；民進黨貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快。民進黨議員現在面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，支持民進黨「共諜門戶大開」的執政方式，就是民進黨式的假議題，真對立。

