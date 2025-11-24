陳見賢宣布選竹縣長藍營網內互打？ 林思銘、徐欣瑩表態爭取參選

國民黨籍新竹縣立委林思銘說，他也會要參選下屆新竹縣長，宣布時間點在黨中央確立提名的遊戲規則後。（資料照）

下屆新竹縣長之爭，國民黨內將網內互打？除將正式宣布的陳見賢，縣內2名同黨立委林思銘和徐欣瑩受訪也都先後直言，只要黨中央的初選機制出爐，他們都會表達角逐「代表權」的意願。林思銘坦言他會爭取出戰下屆縣長選戰，但會全力支持黨中央的遊戲規則，也認同黨主席鄭麗文曾經說過國民黨會把民意當成最重要依歸的說法，所以將在提名機制明朗後，才會對外正式表達參選的意願，隨後遵照黨內的提名機制參與角逐，如果依慣例先協調卻不成，那就交由全民調去解決。

另名藍委徐欣瑩也說，她長期聽見廣大民眾熱烈勸進她參加黨內初選，所以她也靜待黨中央公平公正公開的初選機制，準備投入角逐之列。

至於民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方則說，他目前最重要的事情就是把竹北市治理好，但也會全力配合黨中央的決策去向鄉親推薦最適合的縣長候選人為民服務。由於他在竹北市的治理經驗，讓黨中央認為新竹縣是大有可為的縣市，所以對於下屆縣長候選人的推舉也就顯得更為慎重，目前仍處於多方評估中，尚無定論。

時代力量黨主席王婉諭積極勤走新竹縣基層，很多活動場景都看得到她的身影，所以也被視為是下屆新竹縣長的大熱人選之一，對於陳見賢即將主動宣布參選，她表達並不意外且祝福。但不論是陳見賢的參選，或大家也會討論到的藍營立委徐欣瑩和林思銘，這都比較像是現任縣長楊文科、陳舊系統的「例行維護」！

她說，舊的不去，新的不來，新竹縣民需要的，恐怕是一次徹底的debug，把這些年藏汙納垢的東西抓出來，再來進行「系統升級」。至於她自己則持續深耕服務基層，替新竹鄉親發聲，並在竹北、竹東、甚至新竹市中華路樹立看板，讓人不斷看見時代力量的努力。

國民黨新竹縣2名立委徐欣瑩（右）、林思銘（左）都表達只要黨中央的初選機制出爐，就會表態參選下屆新竹縣長的態勢。（資料照）

民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方說，因為竹北治理經驗，讓該黨中央認為新竹縣大有可為，也因此更審慎評估如何推舉該黨下屆的縣長候選人。（資料照）

時代力量黨主席王婉諭（右）努力在各大小活動中露臉，讓時代力量的努力被鄉親看到。（資料照）

