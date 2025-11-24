館長哭了！自曝中國金主承諾「這件事」 激動喊：說我是民族英雄！

館長在直播中做出拭淚的動作。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

日前遭元老級前員工毀滅性爆料，身陷性醜聞、疑收中資在台攻擊政敵等爭議的網紅「館長」陳之漢，不甩外界質疑，18日再度前往澳門，回台後開直播自證有中國的投資者要與他「合作」，讓他的健身房進軍中國市場。館長還稱，對方大讚他是「民族英雄」，不想讓他在台灣被欺負，讓他的健身房在中國拓展是為了表達支持，讓他聽了相當感動，甚至在直播間做出拭淚的動作；館長還不斷強調對方承諾有賺錢他可以先拿去用，而且到那邊展店的錢都由對方出。

館長21日在YT開直播，透露他的健身房可能會跨海到中國展店，首站鎖定廈門，中國的投資者對合作很感興趣，雙方談了整整兩天，現在就是等投資方到台灣場勘做進一步確認，整個計畫才能拍板。此外，館長似乎也在中國找到抖音營利帳號的夥伴，稱「他們都對館長很好啊，我跟大家講一個感動的，這次我去開會，他們說如果我直播賺到錢，把錢先拿去用，如果真的急用，股東說你先把錢拿去用，我他X的感動到痛哭流涕！大陸的鼓動還有這些支持我的老闆，大家都不是在乎錢，大家在乎的是館長，他們說絕不可以讓館長被人家欺負！中國人就是有愛！台灣的朋友聽聽看。」

請繼續往下閱讀...

「（在中國展店）錢他們出，員工他們先出，公司還讓我佔一半，還說如果真的需要錢，讓我先拿去，都沒關係，只希望館長可以好好的，不要被打敗了。然後跟我講，館長不要心情不好，去都在安慰我啊，我去ｌ澳門給我一個大大的擁抱，吃飯吃了3個小時，2個小時都在安慰我，『你千萬不用擔心你台灣的企業，沒有錢我們大家可以先挪一點，賺的錢你先拿去用，你千萬不要煩惱，顧好身體……』。X！我在台灣從來沒聽過有人跟我講這些話，只會訛我的錢！我在台灣做生意做了12年，我只有聽到要買什麼車、要借錢、要挪錢、要領錢！我真的覺得他X的，很對不起中國大陸啊！」

館長接著宣稱，跟他談合作的都是大老闆，而且都很豪爽，知道健身房現在不賺錢，但還是跟他說「這不是錢的問題」，「我覺得真的很感動，我不想再哭，我哭了等下又上新聞。你知道那股東怎麼講嗎？一個女生，我都叫她董娘，她說『館長，你是我們的民族英雄，開館不是賺不賺錢的問題，是你要把台灣好的東西拿到中國大陸，讓中國大陸的同胞看看民族英雄開的館，有沒有賺錢沒關係』。」

不過大批網友看完直搖頭，紛紛嘲諷「到底是多天真認為生意人願意做賠本生意？尤其是中國的生意人」、「館長都這個年紀了，怎麼還會以為做生意不是為了賺錢？」、「傻瓜 中國人做生意很有手段，他們只是要館長的品牌」、「別傻了啦，大家都是商人！不談錢？談民族感情？錢隨便你用？不求回報？傻子才會相信」、「民族英雄？現在是隨便路邊一條狗都能冠上這稱號嗎？」、「嘴巴說我是中國人，兩岸一家親，就是民族英雄？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法