    首頁 > 政治

    民眾黨青年團喊話國會 儘速審議青年基本法

    2025/11/24 16:29 記者林欣漢／台北報導
    民眾黨青年團喊話國會，儘速審議青年基本法。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨青年團今（24日）在立法院外喊話國會儘速審議青年基本法，領銜的民眾黨青年團發言人黃智笙表示，青年基本法的推動不只是立法程序，更是讓政府「看見青年、回應青年、對青年負責」的重要里程碑。他強調，台灣青年面臨升學壓力、低薪困境與居住不正義等多重挑戰，教育、住房、心理健康等政策卻分散於不同部會，導致治理斷裂、責任模糊，不能用切割式的治理去面對整個世代。最後由立法院工作人員出面代收陳情信。

    黃智笙指出，民眾黨版的青年基本法明確要求政府定期檢視青年問題、提出行動綱領、公布改革進度，並建立跨部會協調與跨世代政策機制。青年政策不該隨選舉而起、隨政黨輪替而亡，應成為長遠發展的主軸之一。目前青年基本法已經完成公聽會程序，行政院版法案也已送進立法院，社會各界青年團體如台少盟、世代共好及多所大學青年組織都一致呼籲儘速協商三讀，不該再拖到下一次研議、下一個會期、甚至下一場選舉。

    民眾黨青年團發言人黃智笙表示，青年基本法的推動不只是立法程序，更是讓政府「看見青年、回應青年、對青年負責」的重要里程碑。（記者塗建榮攝）

