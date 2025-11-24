為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    洪秀柱批高市早苗冒進 吳思瑤嗆：藍只想成為「中共應聲蟲」

    2025/11/24 15:49 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」言論，引發中國不滿。國民黨前主席洪秀柱今批評高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤反批，這種冷血、圍剿式的對待，都凸顯了國民黨人心中只想要成為「中共應聲蟲」，不願意接納台灣主流民意。

    洪秀柱今早發言指出，當前台灣面臨兩股危險的力量，一是日本高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

    對此，吳思瑤今於立法院受訪時質疑，國民黨人為什麼一再要圍剿替台灣發聲的日本友人？回到做人最基本道理，當朋友因為聲援台灣而陷入中共施壓時，為什麼不是送暖，而是攻擊呢？這種冷血、圍剿式的對待，都凸顯了國民黨人心中只想要成為「中共應聲蟲」，不願意接納台灣主流民意。

    吳思瑤表示，洪秀柱的發言到底可以獲得多少國人認同？國民黨人幫著中國踹日本一腳的言論，絕對不會獲得台灣民意的正向回應，反而會引來更多負面觀感。

    吳思瑤也說，高市早苗在日本國內獲得非常高度民意的支持，日本民意都認同首相向中國說「不」、力挺台灣，這種高民意的支持作為其後盾的同時，和洪秀柱的這種發言兩相比較，真的是高下立判。

