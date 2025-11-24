賴瑞隆率經委會考察亞灣區 批藍白財劃法重傷高雄

賴瑞隆（左）批評藍白修惡《財劃法》，造成高雄損失200億!（記者葛祐豪翻攝）

立委賴瑞隆今（24）日率立院經濟委員會，前往高雄亞灣新創園區考察AI科技產業團隊駐地狀況，他批評藍白修惡《財劃法》，造成高雄損失200億。

今天針對產業議題，由經濟部次長何晉滄率官員就亞灣發展、高軟二期、科學及科技園區開發、205兵工廠遷移、大林蒲遷村、前鎮漁港等重大建設進行報告；對此，賴瑞隆表示，10年前當選立委，即召開第一次亞灣區產業發展策略會議，在陳菊、陳其邁市府與中央蔡英文、賴清德執政團隊共同努力下，讓高雄AI產業發展走在台灣前段，未來他將接續推動「亞灣3.0計畫」，為港都爭取更多發展機會。

請繼續往下閱讀...

交通議題部分，由交通部次長陳彥伯等人說明如捷運紅線延伸、黃線、高雄機場新航廈、高鐵南延高雄車站、高屏二快、國道七號、台61南延、台86向東延伸、台39高鐵橋下道路延伸線等建設；賴瑞隆要求交通部應確保進度如期如實進行，也特別就24小時國際機場、捷運紫線等議題指示盡速研議，陳彥伯當場允諾。

賴瑞隆也批評藍白修惡《財劃法》，造成高雄損失200億，一一盤點受到影響的建設；高市府副秘書長王宏榮坦言，已核定的捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線等三項重大項目，在2026年即將面臨經費支用高峰期，明年度補助款缺口將達103億，嚴重衝擊高雄發展。

賴瑞隆表示，在野黨《財劃法》恐讓台灣走回南北失衡老路，當台北捷運建設已接受中央補助完善建置，高雄等中南部城市才正要邁向關鍵發展時刻，藍白惡法致使南部資源減少，造成捷運進度延宕；他認為高雄長期為台北承擔發電、工業發展等成本，應在財政劃分受到合理對待，呼籲朝野站在區域均衡角度，共同支持行政院提出的《財劃法修正案》，重新檢討、導正錯誤，還給高雄市民基本的公平正義。

