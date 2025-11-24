為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    苗縣議員關心新修財劃法 鍾東錦促中央公布各縣市分配數字

    2025/11/24 15:10 記者張勳騰／苗栗報導
    針對苗栗縣新修正財劃法新增額度問題，苗栗縣長鍾東錦希望行政院與立法院盡速協商定案。（記者張勳騰攝）

    針對苗栗縣新修正財劃法新增額度問題，苗栗縣長鍾東錦希望行政院與立法院盡速協商定案。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員蕭詠萱及張志宇在今（24）日議會總質詢時關心財劃法重新分配中央與地方財源，苗栗縣明年度預算會增加多少？是否做好財政評估。縣長鍾東錦指出，希望行政院及立法院盡速協商定案，公布各縣市分配數字，讓地方有更多的資源，也讓首長知道接下來要怎麼做，不要讓地方政府脖子往上看，看到哪塊肉，又吃不到。

    鍾東錦表示，財劃法是各縣市眾所關心，因攸關施政順序，今年財政今年與明年相比，增加約30億元是沒有問題，雖然地方稅很給力，所以稅款增加，但比起新竹縣是差一截，他認為，中央政治與地方施政，不確定性是最糟糕的一件事，全台灣22縣市大家都不知道可以拿到多少錢，因施政有先後順序，但問題他們目前不知有多少錢，變成沒有把握，要一直嘗試，這不是國家及鄉親之福。

    鍾東錦建議行政院邀請執政黨及在野立委在立法院做最好的協商，行政院一直找縣市去開會，是不會有結果；但公布的僅是幾個方法，沒有明確的數字，到底縣市可以拿多少，政治是開大門，走大路，眉角又不敢露出，露出又要用猜的，沒有很大意義，行政院應直接公布按照新的修正案，各縣市拿多少經費公布出來，這樣就可看中央的心是公平，還是偏袒的，這樣開會才有意義。

    鍾東錦指出，台灣的政治，誰說了都不會算，哪怕是總統及行政院說的，因立法院在野人數多也不會算數，地方政府希望中央及各黨立委不要意氣用事，政治應該在對的時間做對的事，去年立院提財劃法修法時，行政院又不提，現在又提了，但提了要接受外界的意見，應到立法院再做協商，不要拖到2027年才實施，如果要2026年就要給，這樣才夠誠意，讓地方有更多的資源，也讓首長知道接下來要怎麼做，希望行政院及立法院盡快協商定案，不要讓地方政府脖子往上看，看到哪塊肉，又吃不到。

    議員張志宇則關心苗栗縣明年一般性及經常性補助異動情形及是否有增加？苗縣府主計處長顏香儒答詢，明年新修正的財劃法，在統籌稅款苗栗縣增加100多億元，可是一般及計畫型補助部分，中央給的數額並不明確，所以無法掌握財源增加情形，目前明年編列總預算是增加20餘億元。

    苗栗縣議員蕭詠萱總質詢，關心苗栗縣財劃後修正後，預算增加情形。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員蕭詠萱總質詢，關心苗栗縣財劃後修正後，預算增加情形。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員張志宇總質詢，關心苗栗縣明年一般性及經常性補助異動情形或是否有增加。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員張志宇總質詢，關心苗栗縣明年一般性及經常性補助異動情形或是否有增加。（記者張勳騰攝）

