    行政立法協調會報登場 政院：院版財劃法是最佳版本

    2025/11/24 14:51 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院今日中午召開行政立法協調會報，政院發言人李慧芝（左）表示，院版草案是取得共識的最佳版本，未來會持續與22個縣市溝通事權部分。（記者陳鈺馥攝）

    行政院今日中午召開行政立法協調會報，針對政院版「財政收支劃分法修正草案」與立法院民進黨團及黨籍立委討論。政院發言人李慧芝會後轉述，院版草案是取得共識的最佳版本，未來會持續與22個縣市溝通事權部分。

    行政立法協調會報中午在行政院舉行，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、政院主計總處官員與會。民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜、民進黨政策會執行長吳思瑤出席，以及民進黨立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠、陳俊宇等16人出席。

    李慧芝表示，剛剛在行政立法協調會報當中，有向立委報告「財政收支劃分法」，行政院長再次強調「財劃法」將中央和地方事權做合理的劃分，與委員們對這部分都有做討論。

    李慧芝指出，政院跟地方政府有做6次的溝通，參酌相當多專家學者意見，目前院版草案是取得共識的最佳版本，未來會持續與22個縣市溝通事權的部分，在獲得大筆經費時，也可以強化地方自治，這是最合理、公平、均衡的財劃法。

    李慧芝說明，院版財劃法的分配公式是公平、公開寫在法條中，包括分配比例、分配數字都在裡面，總共分為計畫型補助、一般型補助、統籌分配稅款，政院版財劃法的計畫型補助會回復舊制，由地方政府提案，然後中央核定、推動，所以計畫型補助的數字是浮動的，而院版財劃法保證各地方政府這3項數字的總和不會低於114年度。

