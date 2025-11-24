旁系血親禁婚 立院法制局建議限縮至四親等內

針對旁系血親禁婚規定，立院法制局建議限縮至四親等內。示意圖，與新聞無關。（資料照）

高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟，夫妻婚後調閱戶籍資料始知二人屬旁系血親六親等，依民法第983條規定不得結婚。對此，立法院法制局之議題研析報告建議，主管機關可參酌德、日及我國同性婚姻的立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍，適度限縮至四親等以內的可行性；同時研議將違反近親禁婚規定的法律效果改為「得撤銷」，而非「無效」，以維法律關係的安定。

立法院法制局近日以「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」為題進行議題研析，文中提及上述婚姻無效案例，強調因婚姻無效，將使當事人面臨繼承權、財產分配等權益喪失，且子女也可能淪為非婚生子女，嚴重衝擊既有的家庭秩序。

立法院法制局指出，本案揭示現行法制2大爭議：一、我國1998年修法基於優生學的考慮，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，但近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親的禁婚不超出三親等，我國旁系血親禁婚範圍是否過寬，容有檢討餘地。

立法院法制局續指出，相較德、日等國違反近親禁婚規定的法律效果是採「得撤銷」，我國採「無效」的規定，對婚姻當事人及子女權益的保護，是否充分。據此，鑒於其攸關人民婚姻自由、身分安定及子女權益的保障，宜適時周延法制規範及健全相關制度，因而就此提出研析意見。

立法院法制局提出2項建議，首先，檢討民法旁系血親禁婚範圍，研議限縮禁婚親等，以符社會現況。報告指出，考量現代社會親戚關係日漸疏遠，多數人對於四親等以外的親屬多缺乏認識，將旁系血親間的禁婚推到六親等，似嫌過遠，因此建議主管機關參酌德、日及我國同性婚姻的立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性，以符社會現況。

其次，立法院法制局建議，研議將違反近親禁婚規定的法律效果改為「得撤銷」，以維法律關係的安定。報告指出，相較於德國民法、日本民法基於保護既存婚姻安定性的考量，對於此類違反近親禁婚規定的法律效果，是採「得撤銷」，我國現行採「無效」規定，對於婚姻當事人及子女權益的保護是否充分，容有檢討空間。

