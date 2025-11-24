民進黨：藍白4部曲毀壞民主 台灣未來恐由中共決定

民進黨今天在臉書發文示警，慎防「破壞民主選舉四部曲」。（圖由民進黨提供）

民進黨今天在臉書發文示警，慎防「破壞民主選舉四部曲」，並盤點藍白提出的公投綁大選、不在籍投票、修改國際法、中配6改4，背後的意圖在於一步步毀壞台灣得來不易的民主制度一步步毀壞，讓中國有更多介入選舉的空間，甚至台灣的未來都可能變成「由中共決定」，對台灣的主權與國安造成無法彌補的傷害！

民進黨表示，這幾天，國民黨與民眾黨大肆慶祝「公投法」修法過關、公投綁大選死灰復燃，講得好像是公民權利的重大勝利。殊不知，這是一連串「增加選務難度」、「放寬中國籍人士參選資格」的修法計畫之一。如果計畫一一完成，台灣民主選舉的公正性，將遭遇嚴重衝擊。

民進黨指出，第一部曲「公投綁大選」：公投當然很重要，但絕不該成為選務混亂的原因。2018年十案公投綁地方選舉的混亂仍記憶猶新，當時投票大排長龍，最後甚至出現「邊投票、邊開票」的離譜狀況，隨著藍白修改《公投法》、把公投重新綁定大選，即將再度上演！

民進黨接著說，第二部曲「不在籍投票」：藍白強行推動「不在籍投票」，遭遇反彈後強調，只會先從國內移轉投票開始做起，但貿然實施國內移轉投票，又結合公投綁大選，請問「單一投開票所」一次要準備多少種選票？答案是70種、80種甚至上百種！這樣選務人員要怎麼發放選票、又要如何開票唱票？選務混亂不是便民，而是在削弱選舉的公正性，降低民眾對選舉的信任感！

民進黨說，第三部曲「修改國籍法」：「國籍法」禁止雙重國籍者任公職，核心是「忠誠」和「平等」，而不是歧視。所有外國人想參選我國公職，都必須放棄原本國籍，並宣示效忠國家、遵守憲法，為什麼國民黨覺得「擁有中華人民共和國國籍」的中配可以不一樣？這是存心想讓中共直接介入我國的公職人員選舉嗎？

民進黨最後指出，第四部曲「中配6改4」：去年開始，國民黨多位立委先後提案試水溫，想修改「兩岸人民關係條例」，讓中國配偶取得我國國籍的年限，從6年進一步縮短成4年，不只會有洗人口、瓜分健保及社福資源的疑慮，更可能進一步改變台灣的選民結構。

民進黨強調，4個法案拆開來談，藍白從立法院國民黨團總召傅崐萁到民眾黨團總召黃國昌都可以把理由講得振振有詞，但只要合在一起看，就能清楚看出背後的意圖——把台灣得來不易的民主制度一步步毀壞，並讓仍擁有中國國籍的中國人，有更多介入選舉的空間。

民進黨示警，未來，政府的重要職位可能是中國人擔任，甚至台灣的未來都可能變成「由中共決定」，對台灣的主權與國安造成無法彌補的傷害！台灣的民主選舉，真的不容如此被毀壞！

