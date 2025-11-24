賴清德吃壽司挺日本水產 台中議員竟轟「假借日本有事要幫忙」亂來

台中市議員李中，拿出總統賴清德吃壽司看板，稱「假借日本有事要幫忙」根本亂來。（記者黃旭磊攝）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，總統賴清德於20日貼出午餐照，歡喜大啖壽司、味噌湯，及來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，國民黨台中市議員李中下午拿出賴清德吃壽司看板，稱台灣竟要開放日本核災區水產，「假借日本有事要幫忙」根本亂來，李中也罵高市早苗挑釁國際戰後秩序，要讓軍國主義在二戰結束多年後重新復辟。

台中市議員李中下午質詢市長盧秀燕，李中拿出賴清德吃生魚片背板，痛批日本是背後軍國主義，企圖發動戰爭，兩岸共同歷史不容高史早苗挑釁國際後秩序，日本是二戰戰敗國，中國可引用聯合國憲章條款，由5個安理會制止軍國主義發生，台灣不應該支持日本。

李中表示，總統賴清德跟高市（早苗）一樣，腦袋跟驢一樣，要開放核災區食品、吃日本水產，要求台中市府不得讓賴清德利用事件，開放日本核災區食品進入台中，「假借日本有事要幫忙」根本亂來，市民健康要照顧絕對要查核並禁止核災區食品。

盧秀燕派衛生局長曾梓展回應，曾梓展說，對於日本核災地區食品，中央要求雙證件包括產地及輻射檢測，都需證明百分百查驗，法治局長李善植說，台中不得有日本核食品進入由自治條例規範，中央宣告無效正在行政救濟中。

