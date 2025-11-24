全民安全指引放客廳看！ 劉世芳：這本小橘書更勝小紅書

內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）24日出席立法院內政委員會報告「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」，並備質詢。（記者塗建榮攝）

新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，民進黨立委張宏陸今日建議，有的民眾有老花眼、是長者看文字可能有點吃力，國防部可以製作30秒小短片來做宣導。內政部長劉世芳劉世芳說，若有人覺得字太小或字數太多，希望民眾可以放在客廳裡面翻閱，而非看完就丟，這本小橘書一定比小紅書更有資訊的參考性質；國防部副部長柏鴻輝則允諾會比照辦理。

立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時關切，現在坊間有很多說法，包括是不是明年要打仗、浪費公帑、不投降從來都不是一個政府該做的，還有人拍照片稱手冊可以丟到回收桶，國防部、內政部對於坊間的輿論攻擊如何回應。

國防部副部長柏鴻輝回應，在面對強敵情況下，任何情況都必須預先做推演，且在俄烏戰爭以後，歐洲先進國家也依此方法來制定全民防衛韌性要求，台灣是比照這個精神、並與國際接軌。

劉世芳表示，相信提供錯假訊息的人可能不在台灣出生長大，台灣每年的地震、天災，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無城市長大，而台灣人不是公主也非王子，應先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。

