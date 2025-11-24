CPTPP今年未通過成立台灣入會工作小組 吳志中：受中國阻礙

外交部次長吳志中今（24）日坦言，現在申請加入CPTPP確實遇到阻礙，「這個阻礙就是來自於中國」。（記者塗建榮攝）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第9次部長級執委會21日在澳洲舉行，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合奧克蘭原則，並決定先啟動烏拉圭入會程序，台灣未被列入。對此，外交部次長吳志中今（24）日坦言，現在申請加入CPTPP確實遇到阻礙，「這個阻礙就是來自於中國」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯關切台灣申請加入CPTPP進度。

吳志中表示，我國已經符合CPTPP的奧克蘭3原則，但在外交場合，不是符合條件就一定會獲得什麼，就像中華民國即便已經符合主權國家要件，也不是每個國家都會承認我國，我們在申請加入CPTPP確實遇到阻礙，「這個阻礙就是來自於中國」。

吳志中說，我們可以清楚地理解，我國之所以沒辦法受到公平的對待，絕對是中國的打壓。徐巧芯追問，今年澳洲輪值主席的CPTPP未為台灣入會案成立工作小組，是否也是受到中國打壓？吳志中答詢表示，「應該是」。

外交部國經司司長連玉蘋補充，外交部一直呼籲各國應用公正、有效率的方式，根據各國客觀條件公正審查，至於會議中是否有國家提案要將成立台灣入會工作小組納入議程，連玉蘋說，這是會員國之間的內部審查，沒有在內部是不會了解的。

但吳志中表示，我們可以很清楚知道日本、英國會支持我們，我國有向日本提出相關請求，日方也有明確表達會繼續支持台灣，在許多場合都會為我國捍衛，他認為日本「應該是有」要求在CPTPP會議中，將台灣成立入會小組納入議程討論。

另外，民進黨立委陳俊宇關切，我國是否會考量、規劃讓台日從友好關係，邁向安全同盟。吳志中答詢強調，實質與盟邦日本維護共同利益、台海安全是最重要的，烏克蘭的前例已經顯示，簽署和平安全條約不見得是最好的方法。

至於是否會強化與日本與那國島交流，吳說，樂觀其成，台灣透過人道醫療協助促進與友好國家關係，是外交部政府一貫政策。

對於美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，藉此強化美軍的戰力，提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，並以「外國軍事銷售制」（FMS）方式資助日本西南諸島。國安局副局長張元斌表示，他沒有收到相關資訊；吳志中則說，有這樣的政策建議，並有相關討論。

吳志中強調，中華民國台灣與美國的合作一直是一貫政策，若是有這樣的做法，也是我國過去至今的一貫政策。

