台東縣府明年辦博覽會 議員批耗資約7億不知內容何物

台東縣府將辦2026台東博覽會，議員質疑到底博覽何物至今不明。（記者黃明堂攝）

台東縣府明年將辦「台東博覽會」，今天多位縣議員批評預算散列各局處，未彙整供審查，議員自行估算經費約7億，但沒人知道要博覽什麼？縣府官員答復說大概是台東的故事、物產及施政成果。縣議員簡維國指出，博覽會整體預算編列方式如同一團迷霧，不僅出現非主辦單位超編鉅款的情況，更有預算分散各個局處、缺乏統一報告的亂象，挑戰議會的監督能力。

今天審查行政處及國計處預算，包括簡維國、林參天及黃治維等議員焦點集中在東博會。簡維國說，行政處非主辦局處，但為東博相關業務竟編列了超過1億元的新增預算，其中包括 1300 萬元的行銷費，另外，光開幕就要花掉700萬元的活動費，這是一筆金額非常高的預算！如果縣府沒有誠實面對，等到活動結束，縣民可能都還不知道2026博覽會到底花了多少公帑。

黃治維則說，有關東博的軟硬體經費，縣府未統整提出，他粗估約7億元，光是建展館的櫥窗計畫就耗約3億，要辦什麼博覽，並無統一資訊，連議員都能從網路的片段資訊拼湊摸索，無從監督；林參天則追問博覽會到底有何內容，並批評如果只是紅烏龍、咖啡、旗魚等等，格局太小。

國計處處長李素琴及新聞科長李駿說明，東博主要因為台東這幾年在產業、文化、南島文化等層面有階段性成果，還有台東人東漂及外漂的故事等等，並承諾請預算的主要窗口彙整，提供更綜合性、詳盡的表件供議會參考。

