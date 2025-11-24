投資美國4000億美元？ 國民黨團：政府應說明 不是反美而是反黑箱

國民黨團24日召開「投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！」記者會。（記者塗建榮攝）

英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4000億美元。立法院國民黨團今（24日）上午召開記者會，嚴正要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明。國民黨團強調，這不是反美、而是反黑箱；不是反外交，而是反對出賣國家未來。國民黨團支持台美合作、珍惜民主盟友關係，但堅決反對黑箱、濫權、越權承諾，未經監督就把人民的未來押給他國的危險作法。

國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判；二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告；三、公開所有承諾內容和影響。國民黨團要求行政院、經濟部、國安會在一星期內，公開向國人完整說明，若民進黨政府選擇逃避，國民黨團將會採取更強而有力的監督作為。

首席副書記長林沛祥表示，4000億美元足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創國家財政跟國安的巨額承諾。

林沛祥指出，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認。台灣人民難道沒有知情權？下一代難道沒有被告知的權利嗎？更令人無法接受的是，國人甚至不知道12兆台幣從哪裡來？是否會排擠醫療、社福、教育預算？是否會讓國營事業被迫買單？是否會迫使台灣科技、半導體全面外移？是否要在美國打造另一個科技園區？這不僅僅是財政、產業問題，更是中華民國安全問題。

林沛祥強調，台灣不是提款機，2300萬人的未來，不是可以在密室黑箱裡私相授受的籌碼。民進黨政府已經公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，已構成對外協定，依法必須送立法院審查。

國民黨立委馬文君也說，副總統蕭美琴過去在擔任立院外交國防召委期間，也曾大力主張政府在對外進行締約條文，遇到窒礙難行，或是遭到民意反對時，立法院可以退回行政院，要求重新談判。

馬文君表示，如此龐大金額甚至動搖國本的投資、採購，行政部門理應向代表民意的立法院提出報告，甚至需要經過立法院決議通過，才可以推動後續談判程序。馬文君強烈要求行政部門，必須對國人、整個產業公開說明談判過程，這才是負責任的態度。

國民黨立委牛煦庭表示，民進黨政府應該立刻公開提出完整說明，如果外媒報導內容有誤，行政部門更需要立刻公開澄清。倘若談判結果如外媒報導八九不離十，難道國人不應該提早知道細節，以利準備？包括數額、具體時間，民進黨政府應該大門大路、公開透明，才能安定社會民心，請立刻完整公開對美談判的過程與結果。

牛煦庭說，現在國人憂心忡忡，難道民進黨政府不該對外說明嗎？另外，相關的配套措施在哪裡？行政程序是什麼？是政府執行？還是民間引領相關投資？分別扮演什麼角色？不是應該提前對國人說明嗎？

牛煦庭表示，如果此刻民進黨政府仍舊將談判過程與結果關在黑箱裡面，國人將會對政府談判能力提出質疑。國民黨團持續一直觀察、監督政府對美談判走向，但政府資訊持續不透明，民進黨號稱有最好的談判團隊，也做出最大的努力，難道不該向國人報告嗎？請民進黨用務實的角度，朝野共同討論配套措施，這是台灣人民與產業界等待超過半年的相關工作。

