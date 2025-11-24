從通緝沈伯洋到霸凌日本 中國逼出國際「反跨國鎮壓」聯盟

民進黨立委沈伯洋被中國以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦、揚言全球抓捕。（資料照）

中國壓制台灣的手段層出不窮，我國安全人士分析，從對台灣資通電軍及立委沈伯洋發動「跨國鎮壓」，到近期因日本首相高市早苗「台灣有事」言論對日本實施的「組合拳」霸凌，讓日本對台「感同身受」，這些行徑不僅未達威懾效果，反而促使歐盟、G7等國際組織直接定義中國的惡意行為「跨國鎮壓」，並積極與台灣合作因應，中國急於改善的國際形象，顯然也因此遙遙無期。

國際陣營與台合作 形成實質的「反跨境鎮壓」防線

我國安人士分析指出，北京這一連串看似兇猛的攻勢，實則犯下了嚴重的戰略誤判。從數月前對立委沈伯洋及我資通電軍發動「跨國鎮壓」，到近期因日本高市首相（註：依文本設定）挺台言論而對日本實施「組合拳」霸凌，這些行徑不僅未達威懾效果，反而促使歐盟、G7等國際主流陣營加速定義中國的惡意行為，並積極尋求與台灣合作，形成一道實質的「反跨境鎮壓」防線。

安全人士指出，中國以為可以利用「川習會」後，美國可能把重心放在南美、中東的戰略空窗，主控第一島鏈情勢，近期先是對台灣資通電軍、沈伯洋的「跨國鎮壓」，引出了歐盟與Ｇ7直接定義「跨國鎮壓」並積極與台灣合作因應，這次又公然以平常對付台灣的「組合拳」式手法，讓日本與各國「感同身受」。

該人士說，一連串的誤判情勢，讓中國急於改善的國際形象遙遙無期，就像美國駐日大使葛拉斯（George Glass）說的：「這不是戰狼，而是訓練失敗的狗」。

安全人士表示，從台灣的國家利益角度出發，我們就是緊盯中國的區域行為可能帶來的風險，跟著各友方不脫隊，同時對於各種類型的複合威脅，適時地表明立場，「跟國際一致，該做什麼就做什麼」，應該是現在最主要的。

