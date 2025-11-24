王毅「日本通」失靈？ 北京「荒腔走板」曝決策圈危機

中國外交部長王毅曾任中國駐日大使，被視為「日本通」。（路透）

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢讓中國跳腳，對日本發動一系列文攻武嚇。我國安全人士詫異地說，中國外交部長王毅明明是個「日本通」，這次處理卻荒腔走板，不僅沒有唬住日本新政權，還惹來日本社會高度反感，背後可能隱藏中共決策圈出了狀況，或社會壓力瀕臨臨界點的訊號。

安全人士指出，中國這次從粗鄙、粗暴的外交語言攻擊，到發動抵制日本觀光的經濟脅迫，再到儘管規模有限卻針對性極高的發布軍演，以及發動海警船在日本水域灰色地帶侵擾等高調的複合式威脅行動，讓日本社會強烈表態支持自己首相，更讓原本相對謹慎保守的外務、防衛部門，一改作風明確表態，堅守立場紅線。

請繼續往下閱讀...

安全人士說，這一連串都是國際常識即可判斷的對外作為，為什麼會被當成決策做出，是否反映目前中國領導出了什麼狀況？無論是領導班子內部，或是經濟狀況導致的社會壓力高到不可承受，那才是我們必須更為關注並謹慎的地方。

不過，該人士直言，令人驚訝的是，王毅畢竟是個「日本通」，這次的處理卻幾乎荒腔走板，不但沒有唬住日本的新政權，相反的，那些又是斬首、又是軍演的複合式威脅，惹起日本社會的高度反感，更讓本來謹慎節制的政治家們和官僚系統，對於中國有更深的一層不信任。

安全人士指出，北京的決策圈究竟是因為什麼，聽不進去「日本通」王毅的專業意見？還是「日本通」自己反常的躁進演出，如為了護航中國駐日大使吳江浩，當中是什麼原因讓北京的決策品質惡化，反而是比較值得注意的。

