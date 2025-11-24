談輝達、普發現金 吳怡農這樣說

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照）

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於輝達海外總部將落腳台北市，他認為輝達案有很多可以檢討的地方，「應該不是一個政績」；但在台北市是否普發現金的議題上，與蔣萬安有雷同之處。

吳怡農今（24）天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，周玉蔻提到蔣萬安的「鮮奶週報」政策很受歡迎，還有輝達落腳北市，都讓外界很看好蔣萬安；另也問及歲收超徵會不會普發現金？

請繼續往下閱讀...

吳怡農表示，提供牛奶是很好的，但還不夠，還有很多教育的量能要增加；輝達的部分，有很多可以檢討的地方，市府是到最後才積極投入解決廠商的問題，「應該不是一個政績」。

歲收超徵普發現金的部分，吳怡農說，是一個假的、錯誤的、操作出來的議題；政府不是收了不該收的錢，而是實際收進來的錢高過預期，就要回到有限財政的運用方式，減稅、退稅、付電價、還債也是一個方式，都是資金的運用，現在已經變政治議題操作。

他認為，台北市有好多建設要做，科技業海嘯即將衝擊到每個家庭，市府不僅要做準備，也要為孩子的教育做更好的投資，這些都需要資金；台北市儘管預算很多、財政資源相當豐富，但每一毛錢都是納稅人的錢，要好好運用。

