和「看人不看黨」的台北市民溝通 吳怡農：我是有競爭力的

壯闊台灣創辦人吳怡農。（資料照）

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，卻因為過去與蔣萬安、王鴻薇競選中山、北松山選區立委失利的經驗，面臨基層不看好的困境；吳怡農今（24）天強調，不能忽略台北市民藍大於綠的結構，以理性論述爭取支持是這個競爭的現實，民進黨要找一個可以跨出去跟社會大眾、跟「看人不看黨」的市民溝通的人，「我是有競爭力的」。

吳怡農今天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，他表示，兩次選輸的確是很大的打擊，也是學習寶貴的機會，有成功的地方，也有做的不夠好的地方；台北市對綠營是艱困的地方，藍營的基本盤大於綠，但台北市有另一群人看的是人，不是黨徽。如2016、2020，過半的人選擇蔡英文當總統，就是喜歡她的理性論述，她代表的國際能見度，她能帶來的兩岸穩定，「我們要向小英學習」。

請繼續往下閱讀...

對於在立委補選輸給王鴻薇，被外界甚至媒體名嘴認為是「佛系打法」的問題，他強調中山區、北松山區是北市的縮影，選區結構是藍大於綠，候選人必須是理性的，避免挑起藍綠對抗的仇恨，這是競爭的現實，不能忽略。他錯的是沒有提早讓媒體界了解他的分析跟策略，造成誤解，而影響了支持者的投票意願，在綠營優勢的中山區最後的投票率低於松山區10%，落差了7、8000票，最後以5000多票落敗。

吳怡農強調，他不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、污辱對手，但絕對會挑戰她的主張跟立場、政見，「佛系」是大家不知道他的選舉策略而產生誤會。對於議員不看好他，他表示，議員跟市長的選舉重點跟策略是完全不同的；市議員是多席次，多數議員只要求自己的選票夠就可以，市長必須贏得過半的支持。也意味著，議員選的好，市長不一定選的好，但市長選的好，一定代表有擴大基本盤，擴大支持，議員一定選的好。

他強調，民進黨的夥伴若在乎擴大支持度，而不是傳統的綠營基本盤，大家的目標應該是一致的，是要找到可以跨出去跟社會大眾、跟「看人不看黨」的市民溝通的人，「我是有競爭力的」，但如果大家要的是最綠的候選人「我不是那個人」；他視現階段為類初選，就是要爭取社會支持度，如果他的民調不如被提名人，沒有競爭力，他當然支持第一名的人，黨內提名的人。不過他也直言，大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節。

