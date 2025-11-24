為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中配參政免放棄中國籍？ 楊文科：實務上要取得證明不容易

    2025/11/24 13:38 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨籍新竹縣長楊文科認為，如果要中配參政前先放棄中國籍，實務操作上會難行。（記者黃美珠攝）

    針對中配在我國參政是否可以免放棄中華人民共和國國籍？中配入籍時間可否縮短為4年？國民黨籍新竹縣長楊文科沒有正面回應他個人是否贊成，但他從實務面、以及作為國民應享完整的權利義務角度來看，認為前者在中國不可能發出「放棄中國籍證明」下，要求參政的中配需取得這項證明才能參政無異是緣木求魚；而作為我國國民就應享有我國的各種福利且善盡國民應有的義務，中配取得我國國民資格的年限是否該縮短，應依實務現況審慎評估。

    楊文科說，假若中配參政必須取得放棄中國籍的證明，從實務上看中國根本不可能發放，中配也不可能取得這項證明，因此實務操作是否可行仍待商榷。但換個角度看，參政中配已取得我國的身分證，就應享有國民各項的權利和義務。

    同理，正因中配一旦取得我國的身分證，就代表享有我國國民的各種福利，所以是否讓中配取得身分證的年限從原來的6年縮短為4年，就須依照實務現況審慎評估。

