    吳怡農稱蔣萬安「nice guy」 但讓台北變得被動、消極

    2025/11/24 12:55 記者何玉華／台北報導
    「壯闊台灣」創辦人吳怡農10月31日到民進黨中央黨部遞交參選意願表，爭取黨提名參選台北市長。（資料照，記者田裕華攝）

    「壯闊台灣」創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，他評價對手台北市長蔣萬安是一個「nice guy」，但「nice guy」不夠，現在的台北市變得被動、消極，無法面對未來AI科技海嘯的衝擊，他自我標榜是可以「帶領大家解決問題的人」，不是一個做4年後希望「安全下莊」，連任後朝「另一個目標」（指總統大選）邁向的政治人物。

    吳怡農今（24）日接受媒體人周玉蔻廣播專訪，周玉蔻說他表態至今，但是很多人唱衰；吳怡農表示，如果怕人唱衰、攻擊、批評，就不用出來選舉。離大選還有一年，這是他的機會，他會把握時間跟大家說明他為什麼參選。

    吳怡農強調，他是帶著開心喜悅的心參選，因為這場戰非常值得參與，而且必須參與；台北市的進步不能再等，一個有優勢的首都，慢慢的變的比較被動、消極，覺得穩穩地做，不要出錯就好，這樣的態度是無法帶著台北市面臨未來會面臨的衝擊。尤其是面對AI科技海嘯，沒看到台北市有積極的態度。強調他帶領的市府一定是更有衝勁。

    周玉蔻提及他過去與蔣萬安交手失敗的經驗，質疑會做得比蔣萬安好嗎？吳怡農表示，蔣萬安是一個「nice guy」，他對蔣萬安的人格沒有任何意見或批評，但「nice guy」不夠，台北市需要一個為大家解決問題的人，不是一個做4年後希望安全下莊，連任後朝另一個目標（總統）邁向的政治人物。

    吳怡農提到，他在產業、真正的公司待過，了解產業的需求跟考量，過去5年他經營壯闊台灣NGO的時候，要有成績，就要跟公私領域、公民團體建立合作，靠的是共識、彼此的信任，並不是發號司令，開一個記者會或決定一個政策就可以實現的。他自信自己是「現在台北市最需要的人，可以因應台北市民期待的人。」

