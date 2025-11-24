「看不見的國家」巴黎放映爆滿 法國高度關注台灣民主與主權

法國國立東方語言與文化學院（Inalco）台灣學研究中心、法國台灣人協會及國立台灣師範大學國際台灣學研究中心，近日共同舉辦紀錄片「看不見的國家（Invisible Nation）」巴黎特映會，觀眾爆滿坐到階梯。（圖由劉展岳提供）

法國國立東方語言與文化學院（Inalco）台灣學研究中心、法國台灣人協會及國立台灣師範大學國際台灣學研究中心，近日共同舉辦紀錄片「看不見的國家（Invisible Nation）」巴黎特映會，吸引200多名觀眾擠爆放映場地。 Inalco台灣學研究中心主任劉展岳表示，顯示法國社會高度關注台灣民主與主權議題。

紀錄片「看不見的國家（Invisible Nation）」由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）歷時7年拍攝而成，講述台灣的民主化歷程及面臨中國打壓的處境，以台灣首位女性總統蔡英文的執政時期為核心，透過國際視角，呈現台灣如何堅守自由與公民社會。

請繼續往下閱讀...

劉展岳表示，在國外的台灣研究亟需從語言、史觀與教育全面翻轉，國外對台灣知識體系明顯不足，尤其在語言教育與史觀建構方面，許多國家把台灣歷史歸屬於漢學系或中文系，內容仍受黨國史觀或中國史觀框架影響，學習內容將台灣部分邊緣化或收編化，導致外國學習者對台灣僅有片面理解且受到侷限。

劉展岳強調在國外建立台灣語文、台灣研究的學程與科系之急迫性，讓外國學生能在「台灣」為前提的架構下，從當代台灣視角理解台灣歷史；另應積極推動台灣學術作品的外譯工程，由當代台灣學者針對當代台灣史、台灣政治變遷、文化研究與台灣理論所發展的研究論述等，建立「台灣認知層」的知識橋梁。

此外，劉展岳表示，應將華語推廣轉向「台灣語言多語外交」策略，去過台灣的外國人士對「台灣台語、台灣南島語、台灣客語」表達高度興趣，台灣是可以跟全世界分享語言復振及發展多語社會的重要國家，跟台灣接觸的管道，不該只停留在華語單一管道，而應創造多語言和多元管道，有20個台灣語言就有20個管道可接觸、認識和論述台灣，同時應加入台灣政黨輪替的歷史脈絡、國際地緣政治的動態變化、中國內部政治體制與其轉變，以史學史方式理解台灣的複雜處境。

巴黎特映會觀眾包含Inalco學生與教職員、法國民眾、旅法台灣人與留學生、少部分來自中國觀眾。在132份觀影回應中，「民主」、「年輕人」、「自由」是最常被提及的關鍵字，很多觀眾是首次透過影像理解台灣的社會轉型、民主深化、國際處境與多元性別議題；一名法國觀眾說看到台灣人面對國際壓力時的堅定與韌性；另位法國人士呼籲台灣應加強推廣原住民文化；也有觀眾說看到台灣往前進的希望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法