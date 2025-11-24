為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    戴錫欽拚單獨過半！北市藍白難合？黃國昌：綠席次變少就可

    2025/11/24 12:12 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

    面對2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌日前喊出，民眾黨台北市議員要「4+2」現任4席連任、增加2席新人；不過，國民黨台北市黨部主委、北市議長戴錫欽則提出，務必要讓國民黨議員席次最大化、要單獨過半。黃國昌今日說，這不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，就讓民進黨席次變少就可以達成了。 

    針對藍白地方縣長佈局上，國民黨主席鄭麗文昨赴雲林力挺國民黨立委張嘉郡選縣長、金門也有藍委陳玉珍等，黃國昌今受訪時稱，民眾黨還是按照自己的步伐，先談政策、價值及願景，目前雙方智庫要對接，針對在地方治理上應該優先推動的議題，先提出政策主張，看是不是有大家可以共同努力推進的目標。

    黃國昌認為，現在去談有關於縣市長還有些太早，正常的程序應是兩個政黨提名、徵召的作業先進行，若有重疊的部分大家再來看用什麼方式相互合作，至於張嘉郡、陳玉珍的表現也都非常好，都是立院好同事，但2026牽涉政黨之間彼此的合作與機制，路要一步一路往前走，不用那麼急馬上談縣市是否提名。

