由藍轉綠！ 大安文山後援會成立 議員擬參選人高揚凱：藍白合是騙票

台北市第六選區大安、文山民進黨籍議員擬參選人高揚凱（左），今天舉辦「十五份及高氏宗親後援會成立大會」；右為士林、北投議員鍾佩玲。（記者董冠怡攝）

台北市第六選區大安、文山民進黨籍議員擬參選人高揚凱，今天舉辦「十五份及高氏宗親後援會成立大會」，約有150位鄉親應援高喊「加油！」現場氣氛熱鬧滾滾。受訪時被問到，由藍轉綠的他如何看待藍白合，以及藍白合會否擔心干擾選情？高揚凱回應，藍白合是「騙票」，只是要營造一個團結的氣氛，實際上私底下運作根本無法成功。

高揚凱表示，成立後援會的契機，源於今年9月總統賴清德到訪景美福興宮參香揭匾，諸多鄉親紛紛關心詢問，短短數月內，景美十五份後援會、高氏宗親後援會，陸續出力懸掛看板、發放文宣協助宣傳。

高揚凱指出，雖然國民黨頻繁強調大安、文山是深藍選區，但是仔細探究2008年至今的選舉結構，民進黨或支持本土優先的氣氛持續上漲，代表本土意識正在不斷覺醒當中，「包含我一樣」，改變自己的路線不算晚，發現錯誤隨時都可更正。

他認為，並不會擔心藍白合會干擾到他的選情，「因為所謂藍白合嚴格說起來也只是騙票而已」，國民黨大安、文山議員一直以來僅提8席，極力排斥第9席，要不是因為張志豪是白營出身，根本管不到，否則剩下的8席怎會願意分票出去，這是不可能的事。

對於前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文、前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡同樣角逐提名，高揚凱說，家族長期以來深耕在地，人脈廣闊，最重要的不是跟別人比，而是做好份內事，全力發揮自身優勢。此外，他呼籲，民進黨中央盡早布局、盡快定調市長人選，才會對台北市的整體選情有所幫助。

