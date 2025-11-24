為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    由藍轉綠！ 大安文山後援會成立 議員擬參選人高揚凱：藍白合是騙票

    2025/11/24 12:09 記者董冠怡／台北報導
    台北市第六選區大安、文山民進黨籍議員擬參選人高揚凱（左），今天舉辦「十五份及高氏宗親後援會成立大會」；右為士林、北投議員鍾佩玲。（記者董冠怡攝）

    台北市第六選區大安、文山民進黨籍議員擬參選人高揚凱（左），今天舉辦「十五份及高氏宗親後援會成立大會」；右為士林、北投議員鍾佩玲。（記者董冠怡攝）

    台北市第六選區大安、文山民進黨籍議員擬參選人高揚凱，今天舉辦「十五份及高氏宗親後援會成立大會」，約有150位鄉親應援高喊「加油！」現場氣氛熱鬧滾滾。受訪時被問到，由藍轉綠的他如何看待藍白合，以及藍白合會否擔心干擾選情？高揚凱回應，藍白合是「騙票」，只是要營造一個團結的氣氛，實際上私底下運作根本無法成功。

    高揚凱表示，成立後援會的契機，源於今年9月總統賴清德到訪景美福興宮參香揭匾，諸多鄉親紛紛關心詢問，短短數月內，景美十五份後援會、高氏宗親後援會，陸續出力懸掛看板、發放文宣協助宣傳。

    高揚凱指出，雖然國民黨頻繁強調大安、文山是深藍選區，但是仔細探究2008年至今的選舉結構，民進黨或支持本土優先的氣氛持續上漲，代表本土意識正在不斷覺醒當中，「包含我一樣」，改變自己的路線不算晚，發現錯誤隨時都可更正。

    他認為，並不會擔心藍白合會干擾到他的選情，「因為所謂藍白合嚴格說起來也只是騙票而已」，國民黨大安、文山議員一直以來僅提8席，極力排斥第9席，要不是因為張志豪是白營出身，根本管不到，否則剩下的8席怎會願意分票出去，這是不可能的事。

    對於前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文、前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡同樣角逐提名，高揚凱說，家族長期以來深耕在地，人脈廣闊，最重要的不是跟別人比，而是做好份內事，全力發揮自身優勢。此外，他呼籲，民進黨中央盡早布局、盡快定調市長人選，才會對台北市的整體選情有所幫助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播