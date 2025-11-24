為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2026新北市長選戰藍白合？ 劉和然：順時間發展決定

    2025/11/24 12:00 記者賴筱桐／新北報導
    針對2026新北市長選戰藍白合議題，副市長劉和然表示，選戰是順著時間發展陸續做決定，但是要來新北市服務的人一定要了解新北。（圖由新北市政府提供）

    針對2026新北市長選戰藍白合議題，副市長劉和然表示，選戰是順著時間發展陸續做決定，但是要來新北市服務的人一定要了解新北。（圖由新北市政府提供）

    2026年新北市長選戰提前起跑，民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參戰，國民黨人選尚未明朗，日前藍白兩黨主席會面後，提及希望明年3月完成各縣市整合。對此，有意爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然今天表示，選戰會順著時間發展陸續做決定，但是要來新北市服務的人，一定要了解新北。

    劉和然今天出席竹林山觀音寺捐贈清潔車輛活動，媒體關切如何看待新北市長選戰藍白整合，以及希望什麼時間點決定？

    劉和然說，選戰都是順順的走，在哪一個時間點該做什麼決定，都是順著時間的發展，才會陸續做出決定。

    劉和然強調，新北市幅員非常大，就是台灣的縮影，所以要來新北市服務工作的人，第一個一定要了解新北，如果不了解新北的話，勢必在銜接的過程中會出現很大的空窗期，第2個對基層的每一個工作都要實際去參與，真正體驗過才能了解這個城市的需求。

