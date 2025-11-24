台灣全民安全指引獲國際肯定！ 國防部：推動方向與民主國家一致

台灣全民安全指引。（資料照）

新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，國防部最新送達立院的報告表示，瑞典、芬蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等國家，陸續普發危機/防災手冊。我國發布手冊後，也獲國際媒體如《路透》、《美聯社》肯定；英國在台辦事處更強調，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

立法院內政委員會今邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。

據國防部書面報告指出，國防部於今年9月16日發布新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，主軸為「有準備、更安全」的行動理念，其內容以淺顯易懂方式編寫，並搭配視覺吸睛的設計風格，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本。

為強化全民安全意識，國防部說，首次推動實體紙本普發，提升普及率，並確保安全指引資訊準確無差別傳遞給國人，加強社會大眾對威脅認知及防衛意識，展現政府對人民安全重視與自我防衛決心。考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考慮到危機來臨發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差與確保極端情境下都能立即發揮作用。

國防部提及，近來，包括捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。台灣與國際接軌，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

普發規劃上，國防部說明，據內政部統計114年10月家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得1本手冊。此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士（英語版）等需求，總計印製1100萬本（含10萬5000本英語版）。

國防部補充，在印製預算方面，依行政院指導，由國防部依「預算法」第70條，申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。

至於運送及發放期程，國防部說，自114年11月19日起，展開家戶普發作業，全國22個縣市區分4批次，優先外離島及偏遠地區。由交通部中華郵政協力運送至各鄉、鎮、市、區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預於115年1月5日前完成，確保民眾及早取得。

針對安全指引普發效益評估，國防部以四角度說明，一、強化全民安全意識，提升國家韌性「台灣全民安全指引」普發紙本手冊，內容涵蓋戰爭及各類災害危機應變，並明列應急物資及培養自救互救、家庭自助與互助能力，建立全民防衛文化，提升社會凝聚力與韌性。

國防部續指，二、降低資訊落差，普發紙本能讓所有民眾取得防災資訊，不依賴網路或電力，有助高齡及偏鄉族群獲得即時資訊，降低數位落差，確保危機發生時，國民能掌握正確應變資訊。

三、與國際民主國家接軌，國防部強調，瑞典、芬蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等國家，陸續普發危機/防災手冊，其中捷克與瑞典均印發520萬冊、芬蘭850萬冊、愛沙尼亞58萬1千冊，法國正規劃印製3000萬冊普發民眾，各國普發政策獲英國衛報（TheGuardian）、歐洲動態（Euractiv）、愛沙尼亞世界（EstonianWorld）等國際媒體肯定，認為各國此舉提升國民防災意識、保障民眾安全，並強化社會韌性。

國防部也提及，我國自11月19日發布後，國際媒體如《路透》（Reuters）指出手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；《美聯社》（APNews）指稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境，是提升全民自救能力的重要工具。許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

