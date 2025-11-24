為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委質疑院版財劃法未公開縣市分配數 侯友宜：中央地方合作才是人民之福

    2025/11/24 12:00 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜今回應「財劃法」議題，強調中央應公布試算結果，供大家討論。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜今回應「財劃法」議題，強調中央應公布試算結果，供大家討論。（記者黃政嘉攝）

    行政院今天預計召開行政立法協調會報，討論財劃法修法及年金改革等議題，對於「院版財政收支劃分法修正草案」，藍委質疑政院目前仍未公開各縣市在新公式下的分配數字，新北市長侯友宜今也強調中央應公布試算結果，給大家充分討論，中央跟地方一起合作，才是人民之福。

    侯友宜今出席新北市「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案開工典禮，媒體聯訪提問「財劃法」本週料將展開攻防，中央目前還沒公布分配數字，會不會覺得是黑箱問題？侯友宜回應，中央應把這一次財劃法的試算結果公布給大家做充分地討論，尤其像新北市人均預算已經最少了，在人口指標裡面，又把權重從45％降到18％，有時候看表面數字不準，應該公布出來讓大家清楚。

    侯友宜並表示，充分地討論完後，大家就並肩作戰往前走，因為這個都是人民的納稅錢，唯有中央跟地方一起合作，談出一個最適合讓地方能夠發展、中央也能夠做事，這才是人民之福。

    新北市長侯友宜強調，中央跟地方一起合作，才是人民之福。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜強調，中央跟地方一起合作，才是人民之福。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播