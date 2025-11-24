議員批非洲豬瘟防疫漏洞百出 盧秀燕強調「我不委屈」

台中市長盧秀燕三度強硬回覆（針對非洲豬瘟防疫作為）「我不委屈」。（記者黃旭磊攝）

台中梧棲10月22日爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板惹議，民進黨台中市議員謝家宜上午質詢市長盧秀燕「會覺得自己受委屈嗎」，盧秀燕強硬回覆，稱是「環保局同仁受到委屈」，非洲豬瘟疫情是市府主動通報，豬隻死因仍寫明「不詳」，她要第3次強調「我不委屈、我不委屈」、不要套在我頭上。

謝家宜稍後要求盧秀燕承諾，超巨蛋興建「不會過度讓利給財團」，盧秀燕回稱，這是是人身攻擊的臆測，此舉遭民進黨台中市議員陳淑華批評，稱盧秀燕抹黑謝家宜，盧最會政治操作，使出閃、拖、推、攬功、抹黑及造謠等五部曲。

盧秀燕曾於22日在市議會總質詢時大吐苦水，曝「委屈」心聲，稱非洲豬瘟事件是「我們主動送檢」、「發現的人、把關的人被罵到臭頭」、「若沒有我們通報，非洲豬瘟不知會擴散到全國哪裡」，這樣對認真稽查把關的人不公平。對此，謝家宜上午再度於議場，稱市府防疫漏洞百出、挖坑掩埋廚餘，「市長你覺得委屈嗎？」

盧秀燕答詢稱，是環保局同仁受到委屈，不止非洲豬瘟，包括毒蛋都有主動通報，至於豬隻送驗死因仍寫明不詳，是懷疑非典型豬瘟病毒（APPV），就像一般民眾死亡證明書會開立流感、心臟病等具體死因，豬隻死因仍寫明不詳。

盧秀燕說，她於22日在外埔區馬鳴國小參加校慶活動，稱非洲豬瘟與毒雞蛋事件，均是台中市主動發現、主動通報，她要第3次講「我不委屈、我不委屈」，要概括承受，但不委屈不要套在我頭上。

民進黨台中市議員陳淑華批評，盧秀燕最會政治操作，使出閃、托、推、攬功、抹黑及造謠等五部曲。（記者黃旭磊攝）

