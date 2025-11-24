台獨聯盟調查：近9成民眾對中國沒好感 不願意統一

台獨聯盟、台灣安保協會、台灣基進舉辦「2025 台美建交民調公布記者會」。（記者塗建榮攝）

台灣獨立建國聯盟今日舉行台美建交民調公佈記者會，台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，此次民調，將近9成台灣人對中國沒有好感，也有近9成台灣人不願意統一，或許很多人想維持現狀，但一旦現狀無法維持，也有近8成台灣人不願意統一。

陳南天強調，我們認為維持現狀是，維持台灣與中國互不隸屬的現狀，維持台灣不被中國併吞的現狀，維持台灣走向獨立的現狀。

調查顯示，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例高於泛藍。有45%民眾認為政府應該積極推動和美國建交；僅11.9%對中國有好感；44.3%傾向獨立、10.7%傾向統一；若現狀無法維持，61%傾向獨立、21.8%傾向統一。

陳南天指出，這是第六年台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會舉辦台美建交民調，這六年下來，充分顯示「以台灣為名與美國建交」、「與美國建立軍事同盟」或「以台灣為名加入國際組織」，都是對台灣人是具有高度共識的。

陳南天表示，中國長期對於台灣蠻橫霸道，妄稱台灣是中國的一部分，卻無法發護照給外國人到台灣旅遊，中國作為一個大國，不應該痴人說夢話。中國對台灣的威脅、利誘、滲透統戰，無所不用其極就是想併吞台灣。可喜的是，大部分台灣人能分辨善惡是非，主要是民主是台灣的生活方式，這個方式對中國威脅還相當具有韌性。

台灣基進黨主席王興煥表示，經過藍白一年的亂政，可確定這兩個都是親中政黨。而台灣認同中國的民意只有6.5%，傾向統一的民意只有10.8%，但政黨傾向國民黨的有23.4%，傾向民眾黨的有13.4%，共計36.8%。支持民眾黨的主力，不是親中，而是對兩大黨與執政現況的不滿而寄望第三勢力新政治；支持國民黨的主力，不是促統，而是支持「反對黨」、「制衡執政黨」等概念。

王興煥認為，國眾兩黨的政治菁英確實是中國代理人，但國眾兩黨的執持者，多為拒絕當中國人的本土派。我們需要做的不是說服多數藍白支持者改變統獨認同，而是改變政黨傾向。

