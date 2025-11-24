藍營推中配參政免棄國籍 宜蘭代理縣長林茂盛：專心縣政

對於中配參政免棄國籍，入籍6年縮短成4年；宜縣代理縣長林茂盛僅稱專心縣政，專心投入縣務工作，讓宜蘭愈來愈好。（記者游明金攝）

立法院國民黨團將修法讓中國配偶參政，免放棄中華人民共和國國籍，另中配入籍取得身分證時間從6年縮短成4年，外界擔憂引起國安疑慮。對此，宜蘭縣代理縣長林茂盛未正面答覆，僅說現階段他專心縣政，專心投入縣務工作，讓宜蘭愈來愈好。

對於國民黨的提案，引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。國安官員示警，中國對台灣主權的危害非常明顯，這種修法一旦通過，台灣未來等於是由中共決定，甚至重要職位也可能由中國人擔任。

此外，國民黨企圖將入籍年限「6年縮4年」，加速中國「洗人口」、推動台灣人口結構的「中國化」；如今更進一步要「洗公職」，讓未放棄中國籍的人能直接擔任台灣的民意代表與行政首長，中國力量可直接掌握台灣政治權力，這是很嚴重的國安問題。

對於藍營這兩項修法，林茂盛今在議會質詢休息空檔，面對記者提問並未多談，僅說「現階段他專心縣政，專心投入縣務工作，讓宜蘭愈來愈好。」並未正面回應問題。

