    立院外交國防委員會通過 譴責中國長臂管轄我國資通電軍等國人

    2025/11/24 11:20 記者黃靖媗／台北報導
    我國立法院外交及國防委員會24日通過臨時提案，譴責中國長臂管轄，並指出中國惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者。（記者黃靖媗翻攝）

    （記者黃靖媗翻攝）

    中國今年6月宣布「通緝懸賞」我國資通電軍20人，10月雙十國慶時，又公告懸賞國防部政治作戰局心戰大隊18人名單，並聲稱已清查心戰大隊全部250多名成員身分。立法院外交及國防委員會今（24）日通過臨時提案，譴責中國「長臂管轄」，並指出中國惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢，會中通過2案臨時提案，分別為譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第2758號決議。

    由民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷提出的臨時提案指出，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成對我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁。

    提案也指出，我國國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政之神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄，中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會對中國長臂管轄表達最強烈之譴責，並聲援被中國非法通緝的我國人民。

    提案立委王定宇說明，中國以不合法、不合國際慣例的方式進行長臂管轄、跨境鎮壓，過去大家只看到立委沈伯洋面對這樣的壓力，但其實在沈伯洋之前，國軍資通電軍、軍情局政戰局心戰大隊就有面臨同樣情形。

    王定宇強調，中國對台灣完全沒有管轄權，卻用他們自己的政治判斷及國內法，對我國民進行這樣的跨境鎮壓，是不合法的惡霸的行徑；對於立法院長韓國瑜未聲援沈伯洋，王定宇表達遺憾，認為韓應是基於黨派才未發聲。

    王定宇指出，今日通過的臨時提案聲援的對象是所有國人，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國都無權管轄，與政治立場背景無關，而是與我國主權獨立相關。

