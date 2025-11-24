料侯友宜再戰2028！吳子嘉：韓國瑜99.9％不選、盧沒意願、蔣在等

2028總統大選選情，國民黨蔣萬安（左起）、侯友宜、盧秀燕（右2）等動向成為話題。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，最大任務就是2028年帶領國民黨重返執政，針對2028選情，美麗島電子報董事長吳子嘉23日分析稱，韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安等黨內呼聲高的人選，最後或都不參選，反倒是新北市長侯友宜再出戰機率不低，至於鄭麗文選總統不可能贏，但一定有機會選。

吳子嘉在「下班瀚你聊」節目上指出，自己用剔除法來剖析2028大戰，指出盧秀燕因放棄接棒選主席，以及非洲豬瘟失控等事件造成重傷，因此2028年可能根本也沒意願參選；台北市長蔣萬安則還年輕，他2032年當選機率高，無須2028年急著出來，「所以我是蔣萬安的話，我去冒這個險幹嘛，台北市長市長下來的光環，……然後馬上下來就開始籌備（選總統），就跟馬英九當年的情況很像。」

請繼續往下閱讀...

吳子嘉提到，自己99.9%保證韓國瑜不會選2028，因為韓國瑜曾跟好友講過在台灣選總統，一定要台灣人選才會上，而韓國瑜是外省人，他認為外省人選不贏。吳子嘉強調「自己有所本」，如果這位朋友願意曝光的話，自己會把名字講出來。

綜觀上述3點，吳子嘉判斷，侯友宜跟鄭麗文才是最後兩強。他認為，儘管鄭麗文現在聲望很高，但到了總統選戰，碰到一個台獨派跟紅統派的選項時候，自己用膝蓋想台獨派會贏，所以如何把鄭麗文領導的紅統派把它洗刷成一個台灣人的黨，只有台灣人來選比較有可能，就是侯友宜。

另外，​吳子嘉也表示，前民眾黨主席柯文哲一審結果將影響其是否能參選2028年，這部分目前變數仍很大，難以判斷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法