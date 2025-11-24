中配李貞秀「國籍法」爭議 黃國昌怒嗆劉世芳失職

民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

台灣「國籍法」明定雙重國籍者參與我國民選公職，需在1年內完成放棄我國以外國籍，民眾黨不分區備位立委中配李貞秀則表態將簽「沒有雙重國籍切結書」，內政部長劉世芳今坦言，就現行「國籍法」規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。對此，民眾黨主席黃國昌今日怒嗆，劉世芳恣意解釋適用法律，這樣的內政部長只能夠說是失職。

針對國民黨擬提修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，黃國昌今日表示，這個上週五民眾黨團已說明過了。他21日曾說，正本清源的作法還回到「兩岸人民關係條例」來解釋、適用，若有必要將進一步修正「兩岸人民關係條例」，不要隨著民進黨恣意解釋法規，就陪著民進黨跳探戈。



黃國昌今則批評，針對陸配在「兩岸人民關係條例」、「國籍法」下該如何解釋、適用，現在各方討論非常多，讓大家困惑的是民進黨各部會的看法都不同，劉世芳自己要先搞清楚，現在中華民國憲法、「兩岸人民關係條例」彼此間的關係，若一個內政部長連相關法律都搞不清楚，卻恣意解釋適用法律，這樣的內政部長只能夠說是失職。

