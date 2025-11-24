為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台人魂斷中國「兒拒認屍」遺體卡廈門 海基會：將提供必要協助

    2025/11/24 11:09 記者陳鈺馥／台北報導
    台灣籍宋姓男子意外猝死中國，其兒子因父親「失聯23年」拒絕認屍，遺體至今冰存廈門殯儀館。對此，海基會今日表示，彰化「快樂天堂基金會」曾針對此案來電本會尋求協助，海基會持續與該基金會保持聯繫，提供各項必要協助。

    彰化「快樂天堂基金會」近日接獲1起橫跨兩岸的無主遺體案件，1名獨自在中國廈門工作的57歲宋姓男子11月8日猝逝，遺體直到6天後才被鄰居發現，並送至廈門殯儀館冷凍保存。由於宋男在台還有一兒子，但其子表示「他失聯23年，不願意前往辦理後事」，讓案件瞬間陷入法律與人倫的兩難僵局。

    「快樂天堂基金會」董事長張雪如提及，基金會長期處理各國無喪葬費個案，14日得知宋男在廈門獨居離世，初步判定為猝死，基金會聯繫前妻與兒子，但兒子回應卻是「我不願意處理」，也不願意寫委託書，讓遺體無從進行後續程序。由於兩岸現行規定，唯有直系親屬才能簽署文件決定遺體的火化、運回台灣或當地安葬，基金會與宋男友人也無能為力。

    有關今日媒體報導有台灣民眾在廈門過世後，家屬拒絕赴中處理後事一案。海基會表示，彰化「快樂天堂基金會」曾針對此案來電本會尋求協助，海基會持續與該基金會保持聯繫，提供各項必要協助，並衷心希望本案能有順利圓滿的結果。

