    首頁 > 政治

    公職人員須對國家忠誠 鍾佳濱：依法只能有中華民國國籍

    2025/11/24 10:59 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者塗建榮攝）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣是承認雙重國籍的國家，歸化台灣不用放棄原本國籍，但公職人員必須對國家忠誠，因此「國籍法」規定，我國公職人員只能有中華民國單一國籍。

    鍾佳濱指出，大家對於歸化為台灣公民的參政權非常關心，不限定來自於哪一個國家。台灣承認雙重國籍，歸化台灣不用放棄原本國籍，中配也不例外，但公職人員必須對國家忠誠，因此，我國「國籍法」規定，「不管你從哪一個國家歸化為台灣公民，必須維持只有中華民國單一國籍，才能成為我國公職人員。」

    鍾佳濱說，很多國家都是單一國籍，日本、越南、中國都是單一國籍的國家，意即如果中國公民要歸化為日本公民，他必須放棄中國國籍；越南也是如此，如果中國公民要成為越南公民，也必須放棄中國國籍。中國人到很多單一國籍國家歸化，都有放棄中國國籍的事實。

    鍾佳濱重申，台灣是容許雙重國籍的國家，但是台灣的「國籍法」要求台灣的公務員必須對國家忠誠，因此，我國的公職人員必須只能單一國籍。

    鍾佳濱也提及，對於中配因婚姻關係來台，根據「兩岸人民關係條例」，必須放棄對岸的戶籍，這相較於其他外籍人士要和台灣人結婚，已經優待很多了，而不管是中配或外配，這都是可以討論的。但我國公職人員必須只有中華民國國籍這一點，社會應該不用懷疑，這是國家忠誠的問題，如同婚姻的單一配偶制。

