為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中配李貞秀喊簽「無雙重國籍」切結書 劉世芳：國籍法無具結辦法

    2025/11/24 10:45 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳。（資料照）

    內政部長劉世芳。（資料照）

    台灣「國籍法」明定雙重國籍者參與我國民選公職，需在1年內完成放棄中華民國以外國籍，國民黨團卻擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不必放棄中國國籍即可參選。民眾黨不分區備位立委中配李貞秀近日表態將直接簽「沒有雙重國籍切結書」。內政部長劉世芳今日坦言，就現行「國籍法」規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。

    對於國民黨欲修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，劉世芳表示，「國籍法」是針對所有中華民國以外的外國國籍的人，若特別針對中配的話會很奇怪，是一個非常特權的條款。

    劉世芳強調，更何況按照「國籍法」20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，需在1年內放棄中華民國以外的國籍，據行政院112年函示給各部會，所謂中華民國以外的國籍當然包括中華人民共和國的國籍。

    另，針對有5個鄉鎮市區公所尚未解職中配村里長，劉世芳說明，「國籍法」20條規定就是1年內，有5個中配村里長已超過1年，內政部民政司多次去函要求縣市政府照法處理，但多次去文，對方都用推拖的方式，例如要問陸委會、移民署、民政司、內政部等，因此內政部認為各縣市地方政府有失職，就移送監院調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播