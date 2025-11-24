打破台南低薪 陳以信拋政見：補助青年首就業起薪33K

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，提出將補助青年首度就業的起薪方案政見。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，今（24）日發布參選以來第21項的重大青年政見，他宣布推動「台南青年首度就業起薪保證33K」，針對首次全職就業的台南青年，透過市府補助方式全面提高起薪水準，協助青年順利進入職場並改善台南長期低薪問題。

陳以信指出，自己返台南多年，聽到許多年輕人無奈感嘆說：「想留在台南工作，但薪水真的太低」。這導致台南青年出走成為結構性危機，有統計顯示近5年台南30歲以下青年人口流失約10%，雖然青年失業率下降，但原因之一是青年人口減少，另1個關鍵因素是青年首份入職工作起薪偏低。有媒體報導，台南青年平均薪資明顯落後於雙北與桃園，初入職場者更多集中在服務業與技術門檻較低的工作。

陳以信強調，他身為倫敦大學經濟學博士，很清楚要扭轉低薪結構，政府必須主動介入投入資源。為此提出 「台南青年起薪33K保證方案」：針對「設籍在台南、畢業3年內、首次全職就業的青年」，市府補助雇主每月最高3000元、最長1年，每位青年一生可申請1次。由於明年全國最低薪資將調整為2萬9500元，搭配本方案，台南青年第一份工作的起薪可站上33K，不再被低薪困住。

陳以信表示，這項青年就業補助政策是全台首創，將讓「雇主願意開更好的薪水，青年更願意留在台南」，形成雙贏。根據推估，符合資格的青年約3至4萬人，其中約4成起薪原本會低於33K，此政策若實施後，市府每年補助成本約4至5億元。

他強調，台南市府年度總預算超過千億元，投入這筆經費留住青年、逆轉人口流失，是CP值最高的青年政策，不僅能吸引青年返鄉、留鄉，也將提升整體勞動力品質與城市競爭力。

