    政治

    小泉進次郎訪沖繩與那國島 吳志中：強化與盟國關係對台最重要

    2025/11/24 09:29 記者黃靖媗／台北報導
    日本防衛大臣小泉進次郎訪問冲繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐地。（圖擷自X.com）

    日本防衛大臣小泉進次郎訪問冲繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐地。（圖擷自X.com）

    日本防衛大臣小泉進次郎22日訪問沖繩縣先島諸島，並於23日視察陸上自衛隊石垣駐地、前往與那國島。對此，外交部次長吳志中今（24）日表示，外交部不便評論日本維護國安作為，但強調台灣最重要的是加強與美、日、歐等盟國關係，一起捍衛區域和平。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

    吳志中會前受訪表示，高市早苗剛擔任首相，對國家元首來說，國家安全是最重要考量，中華民國台灣外交部不方便評論日本為維護國家安全的作為，我們台灣的國家安全最重要。

    吳志中說，日本、美國、歐洲是我們現在關係不斷增強的一些盟國，台灣最重要是加強與這些國家的關係，除了歐洲之外，我國與日本關係也維持非常好，他認為，最重要是維持良好關係，一起捍衛區域和平，是外交部最重要責任。

